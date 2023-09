McDonald’s moins cher : des employés dévoilent leurs astuces pour économiser sur vos menus

Pourtant, il est de plus en plus difficile de profiter d’un bon repas sans dépenser une fortune.

Nous avons décortiqué les différentes façons d’économiser de l’argent lors de vos visites chez le géant du fast food tout en savourant un plat chaud et bien présenté.

Fuir les nouveautés et comparer les prix #

Si vous voulez dépenser moins d’argent que d’habitude chez McDonald’s, commencez par éviter de choisir les nouveaux burgers.

Ce sont généralement ceux qui coûtent le plus cher et leur popularité entraîne souvent une augmentation des tarifs sur les autres produits de base. Restez donc sur les classiques et les promotions temporaires pour faire quelques économies.

De plus, si vous avez plusieurs options de McDonald’s près de chez vous, n’hésitez pas à comparer les prix. Les tarifs des menus varient d’un restaurant à l’autre, même s’ils ne sont qu’à quelques dizaines de kilomètres de distance.

Ainsi, prendre quelques minutes pour consulter les prix avant de se rendre dans un établissement peut vous permettre de réaliser des économies non négligeables.

Utiliser la fidélité à votre avantage #

Les programmes de fidélité sont également une excellente façon de réduire ses dépenses chez McDonald

En téléchargeant l’application mobile de l’enseigne, vous pouvez facilement accumuler des points lors de chacune de vos visites. Pour cela, il suffit de scanner un simple code-barres à l’aide de votre smartphone. Les points accumulés vous permettront d’atteindre différents niveaux offrant divers avantages.

Vous n’êtes pas obligé(e) d’accepter ces récompenses, et pouvez continuer à cumuler des points jusqu’à atteindre le dernier niveau de 200 points. $Ainsi, vous pourrez choisir les avantages qui vous intéressent le plus et rendre votre expérience chez McDonald’s encore plus agréable et abordable.

Toujours garder un œil sur les promotions #

Généralement, McDonald’s propose régulièrement des promotions exclusives et limitées dans le temps. Il est donc important de rester à l’affût de ces offres pour ne pas passer à côté d’économies potentielles.

Ces promotions peuvent prendre la forme de produits offerts, de rabais sur vos achats ou même de menus complets à prix réduits.

Là encore, l’utilisation de l’application mobile et la souscription à la newsletter du géant du fast food vous permettront de recevoir directement ces offres sur votre téléphone ou par mail. N’hésitez pas non plus à consulter régulièrement le site web et les réseaux sociaux de McDonald’s pour être sûr(e) de ne rien rater.

Penser aux commandes groupées #

Une autre astuce pour économiser de l’argent chez McDonald’s consiste à regrouper les commandes avec vos amis, collègues ou membres de votre famille. En effet, plus vous commandez en grande quantité, plus les tarifs sont susceptibles de baisser.

Pour cela, il suffit de lister ensemble vos envies et d’organiser une collecte afin de payer la addition. Vous pourrez ainsi partager les frais et profiter des avantages proposés par les menus familiaux ou autres offres spéciales destinées aux groupes.

Economiser de l’argent chez McDonald’s est possible en suivant quelques astuces simples.

Fuyez les nouveautés, comparez les prix entre les différents restaurants, utilisez les programmes de fidélité et restez attentif(ve) aux promotions exclusives, sans oublier de penser aux commandes groupées.

En appliquant ces conseils, vous pourrez apprécier vos repas chez le géant du fast food tout en ménageant votre porte-monnaie. Alors, n’attendez plus et mettez ces astuces en pratique lors de votre prochaine visite chez McDonald’s !