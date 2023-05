McDonald’s met la pression à la concurrence avec un hamburger exclusif et disponible uniquement pendant quelques heures !

Si on avait pu penser que McDonald’s était en train de céder encore et toujours plus de terrain à ses plus grands concurrents, que ce soit au niveau de Burger King ou encore de KFC, c’était sans compter sur cette grande opération que la firme vient tout juste de lancer il y a de cela tout juste quelques jours à peine.

En effet, si vous suivez bien la marque sur les réseaux sociaux, alors vous n’êtes pas sans savoir que McDonald’s redouble d’originalité quand il s’agit d’essayer de communiquer et de se lancer dans de nouveaux défis tous plus fous les uns que les autres.

Néanmoins, peu de personnes auraient pu imaginer que l’on allait pouvoir découvrir une situation aussi surprenante pour McDonald’s, si bien que cela pourrait même donner des idées à certains concurrents de la marque.

McDonald’s fait mal à la concurrence avec une grande opération !

Vous vous demandez de quoi il s’agit ? Et bien, depuis déjà quelques jours, et cela, jusqu’au 15 mai, la firme américaine McDonald’s a pu décider de se lancer dans une opération qui ne cesse de faire le buzz chaque jour sur les réseaux sociaux. En effet, avec la fameuse opération nommée 1 jour, 1 bon plan, McDonald’s entend bien faire le buzz pendant très longtemps dans le monde de la restauration rapide !

Dans les faits, cette opération a d’ores et déjà pu être conduite par le passé en France, mais face à la situation tragique que nous connaissons avec une crise économique qui n’en finit pas, la firme américaine a décidé de frapper très fort, même si cela ne plaira pas à ses concurrents !

Un hamburger mythique revient chez McDonald’s pour quelques heures seulement !

Si vous aviez prévu de vous rendre chez McDonald’s ce midi ou ce soir, ou que vous ne savez pas quoi manger aujourd’hui, et bien c’est le moment ou jamais pour vous de vous faire plaisir chez cette grande enseigne de fast-food ! En effet, même si certains diront très clairement que McDonald’s ne réalise pas de la grande gastronomie française, il faut bien avouer que cela ne fait jamais de mal de se faire plaisir avec un bon gros hamburger parfois…

Néanmoins, personne n’aurait pu concevoir le fait que McDonald’s allait proposer dans ses restaurants un hamburger que nous n’avons pas eu beaucoup l’occasion de goûter en France, tout simplement car il s’agit d’un hamburger qui ne fait que très rarement son apparition. Certains d’entre vous l’auront peut être bien deviné, il s’agit du très grand retour du Mega Mac !

Disponible uniquement aujourd’hui, en ce jeudi 11 mai, vous allez pouvoir avoir la chance de vous régaler, surtout si vous êtes un très grand gourmand et que vous avez faim à l’heure du repas…

Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde !

Avec le fameux Big Mac qui est disponible uniquement aujourd’hui, on se doute bien que certains clients ne vont pas hésiter à se précipiter dans les plus brefs délais dans leur restaurant local favori…

En revanche, il est tout à fait possible que vous ayez malheureusement mauvaise nouvelle quand vous vous rendrez sur place ! En effet, il est tout à fait possible que McDonald’s soit victime de son succès, surtout avec un sandwich qui a l’air aussi appétissant que celui que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux…