McDonald’s : vous allez complètement halluciner en voyant le bon plan du jour, mais vous avez moins de 24 heures pour en profiter !

On peut dire que la fameuse grande enseigne de fast-food a pu frapper très fort une nouvelle fois, et notamment pour le plus grand plaisir des gourmands...

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on ne puisse entendre parler de la fameuse enseigne de fast-food McDonald’s, et pour cause : on peut constater que les offres vont et viennent toujours plus loin !

Si on avait d’ores et déjà pu entendre parler de certains consommateurs qui se plaignaient parfois de situations toujours plus étonnantes et dingues dans leur restaurant McDonald’s favori, cela a pu clairement tout changer dernièrement, avec notamment une annonce qui va pouvoir faire encore plus de bruit.

McDonald’s réactive son opération « 1 jour, 1 bon plan » et fait un carton !

En effet, vous en avez d’ailleurs forcément entendu parler dans les médias, tant le coup de communication est assez magistral de la part de McDonald’s, il faut bien se l’avouer. Pour s’en rendre compte, il suffit de voir par ailleurs le nombre de personnes qui ont pu déjà se rendre dans leur restaurant hier, notamment pour profiter de la première offre du 24 avril. Avec un sandwich mythique, le fameux Big Mac, qui était disponible à seulement 3 euros, on se doute bien que cela risque de faire beaucoup de bruit pour les jours à venir.

Et on peut dire que McDonald’s n’a pas du tout fait les choses à moitié, au contraire ! En effet, la fameuse enseigne américaine de fast-food a décidé de prendre tout le monde de cours, notamment ses concurrents qui ne s’attendaient surement pas à une promotion aussi hallucinante que celle que l’on va pouvoir découvrir pendant encore quelques heures.

D’ailleurs, on se doute bien qu’il n’y en aura pas pour tout le monde, car cette opération, nommée « 1 jour, 1 bon plan », a d’ores et déjà pu faire un très gros carton sur la toile hier, en cette première journée…

Voici l’offre à découvrir pendant la journée du 25 avril 2023

Si vous avez faim, alors vous allez pouvoir vous régaler une fois de plus dans votre restaurant favori ! En effet, on sait clairement que l’enseigne américaine McDonald’s a tout simplement décidé de faire plaisir à tout le monde, et va pouvoir alors proposer une fois de plus un délicieux produit de la marque qui va faire plaisir à des millions de personnes.

Toutefois, on sait d’ores et déjà qu’il y aura quelques déçus, car l’enseigne a décidé d’y aller petit à petit avec une certaine idée de faire parler de son enseigne du début de l’opération jusqu’à la fin de celle-ci.

Mais alors, quelle est cette opération en cette belle journée du 25 avril ? Et bien, il se trouve que vous allez pouvoir déguster un des fameux sundae à seulement 1,50 euros au total ! Toutefois, McDonald’s a tenu à donner quelques règles…

Un nombre très limité de sundaes pour les consommateurs !

Afin de ne pas rendre les gens complètement fous, on a pu constater que la fameuse enseigne a décidé de donner quelques règles bien définies… Parmi elles, on peut notamment composer sur le fait qu’il est impossible de profiter 2 fois de ce bon plan par commande !

Par ailleurs, il faut aussi noter que les 1,50 euro font partie du prix conseillé au maximum. Par conséquent,il est tout à fait possible que votre restaurant affiche un prix inférieur, même si cela ne devrait pas être le cas à priori…