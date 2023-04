Urgent : McDonald’s met en vente le Mega Mac uniquement aujourd’hui, voici tous les détails

Alors que les concurrents de McDonald’s essayent tant bien que mal de faire face au géant américain, on peut dire que cela va pouvoir faire bien plus de bruit que ce que l’on aurait pu imaginer. En effet, il se trouve qu’à l’heure où de plus en plus de français redorent l’inflation qui prend une ampleur encore et toujours plus grandissante, nul ne saurait dire encore comment la situation va évoluer.

Un événement complètement fou pour les fans de McDo !

Et pourtant, avec parfois de plus en plus de personnes qui se lancent dans des démarches toutes plus folles les unes que les autres pour faire de grosses économies, on peut dire que les grandes enseignes de restauration ne se privent plus pour essayer de redoubler d’imagination.

Si on savait qu’une grande entreprise comme McDonald’s pouvait parfois prendre des sujets très au sérieux, et bien c’était sans compter sur le sujet de la crise économique qui a pu être pris très au sérieux par la fameuse enseigne américaine. Comme vous pouvez vous en douter, même si certains concurrents de la marque essayent de redoubler d’efforts pour lutter contre le géant de là fast-food, cela ne sera en réalité pas toujours suffisant quand on s’y intéresse de très près, n’en déplaise à toutes celles et ceux qui auraient pu penser le contraire.

Bien évidemment, avec des personnes qui manquent de moyens financiers, on se doutait bien que l’enseigne américaine préparait une chose sensée dans le plus grand des secrets. En revanche, il faut bien être honnête, personne n’aurait cru une seule seconde que l’on allait pouvoir découvrir un tout nouveau sandwich qui va vraiment faire plaisir à des millions de français, notamment avec le fameux programme « 1 jour, 1 bon plan » qui vient tout juste de démarrer !

Le Mega Mac débarque pour une durée de 24 heures !

On peut dire que la fameuse enseigne américaine sait surprendre les clients quand il le faut ! En effet, malgré le fait que certains d’entre vous aient déjà pu anticiper de quoi il s’agissait, et bien une partie d’entre vous n’en a peut être pas entendu parler. Comme vous pouvez vous en douter, avec un tel concept, on se doute bien qu’une grande enseigne de fast-food comme McDonald’s entend bien faire toute la différence. Mais alors, de quoi s’agit-il plus exactement ?

Et bien, pour une durée de moins de 24 heures, en cette belle journée pour les plus grands amateurs de McDonald’s, vous allez pouvoir découvrir le Mega Mac ! Devant un tel nom, on se doute bien qu’il ne s’agit pas un hamburger comme les autres, bien au contraire. Et d’ailleurs, ce nom est directement tiré du Big Mac car il s’agit de son extension directe !

Concrètement, vous allez pouvoir profiter de 4 succulents steaks à couper le souffle, mais surtout d’une taille de burger qui est assez énorme, il faut bien le dire !

They seriously need to bring this to the UK #megamac pic.twitter.com/HpNk9y9LkZ — Jack (@goddard_jack) June 3, 2015

Des quantités très limitées dans les restaurants !

Avec des milliers de fans de la marque qui vont très vite se rendre dans les restaurants américains, on se doute bien que le succès va être au rendez-vous pour McDonald’s.

En revanche, il ne faudra pas perdre trop de temps, car il est tout à fait possible que votre restaurant local soit complètement dévalisé. Dans ce cas, il ne vous restera plus qu’à aller trouver un autre restaurant qui propose alors le fameux Mega Mac pendant cette journée où il fera sa seule et unique apparition !