Démarchage par téléphone : attention, les professionnels conseillent de vite bloquer ces numéros pour ne plus être dérangé !

Alors que de plus en plus de français se plaignent désormais des démarchages intempestifs, il semblerait qu'il y ait désormais enfin la possibilité de s'en prémunir...

En cette période de crise économique, on constate que de plus en plus de français peuvent avoir de vraies difficultés à savoir où donner de la tête, et pour cause, la situation n’a finalement jamais été aussi critique qu’en ce moment même…

Avec de plus en plus de personnes qui n’arrivent plus du tout à joindre les deux bouts, on peut dire que les sollicitations qui peuvent justement se multiplier sont de plus en plus difficiles à supporter également.

Des démarchages téléphoniques de plus en plus difficiles à cerner…

Et pourtant, on constate que les personnes qui se lancent dans le démarchage téléphonique sont de plus en plus nombreuses aussi, notamment pour essayer de faire des ventes et arrondir leurs fins de mois.

Face à cette situation, on a notamment pu voir récemment que la loi a pu frapper très fort, avec notamment des prises de décisions plutôt radicales en ce qui concerne les dernières informations que l’on a pu voir. Désormais, on sait désormais que certains ne vont plus pouvoir travailler, à commencer par celles et ceux qui auraient pu vouloir se lancer dans des démarchages très tard le soir.

Bien que ces derniers ne soient plus du tout autorisés, on constate que certains foyers sont tout de même sollicités de tous les côtés, si bien qu’ils n’arrivent même plus à être tranquilles pendant la journée. Par ailleurs, on constate que de nombreux organismes, à commencer par l’UFC Que Choisir, prennent le sujet très au sérieux, notamment pour éviter que les français soient victimes de grosses arnaques, à commencer par les plus vulnérables d’entre eux…

Des forces de vente très mal perçues par le grand public…

Comme vous le savez, il est malheureusement assez fréquent de voir certains appels qui sont uniquement destinés aux personnes âgées, ou qui ont du moins un certain âge avancé. Malheureusement, il arrive parfois que certains se fassent malmener par des vendeurs qui sont assez peu scrupuleux dans l’ensemble, il faut bien l’avouer.

En revanche, ce que l’on ne savait pas jusqu’à présent, c’est qu’il était bel et bien possible de mettre fin à ces démarchages intempestifs. Bien évidemment, si vous voulez essayer de vous en sortir avec notamment des appels qui devraient être réduits à néant dans le meilleur des cas, il va falloir mener une action bien précise.

En effet, il se trouve que les personnes qui font du démarchage téléphonique doivent faire face à une nouvelle obligation, et celle-ci pourrait bien tout changer. En effet, l’ARCEP oblige désormais à utiliser des indicateurs bien précis ! Si vous voulez en avoir le cœur net, pour bloquer les numéros concernés, voici les démarches à suivre…

De simples indicatifs à bloquer

Comme vous allez le voir, si vous ne souhaitez plus du tout être démarché par ces fameux plateaux téléphoniques, voici les différents indicatifs à ne plus du tout accepter :

France métropolitaine : 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948, 0949

Guyane : 09476

La Réunion et Mayotte : 09478 et 09479

Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy : 09475

Martinique : 09477

Une fois que vous aurez pu supprimer ces indicatifs de vos appels acceptés, alors vous ne devriez plus avoir beaucoup d’appels commerciaux, mis à part si les sociétés en profitent pour aller à l’encontre de la loi en France !