Arnaque au chèque énergie : faites très attention si vous venez de recevoir ce message, vous pourriez tout perdre du jour au lendemain !

Les temps sont difficiles, et on constate que certains arnaqueurs l’ont bel et bien compris… Face à de plus en plus de personnes qui n’arrivent pas toujours à joindre les deux bouts et à affirmer combien il peut parfois être difficile de se rendre compte de telles situations difficiles, on se rend compte que cela peut donner lieu à des arnaques de la part de certains qui sont redoutables !

Des arnaques redoutables en ces temps de crise économique !

Pour bien vous en rendre compte, il suffit en effet de se rendre sur les différents réseaux sociaux et de voir les arnaques qui circulent en ce moment même… Vous verrez, malheureusement, que ces derniers n’ont jamais été aussi nombreux depuis que l’on peut connaître une inflation record en France.

En effet, même si certains arrivent tout de même à s’en sortir dans leur quotidien, il est assez fréquent de voir aussi certains se lancer dans des arnaques pour arrondir leurs fins de mois, même s’ils peuvent prendre des risques assez considérables.

Avec, par ailleurs, un retard que l’on a pu constater au niveau de la réception des chèques énergie pour ce mois-ci, comme cela avait d’ailleurs pu être le cas il y a de cela tout kyste quelques mois en France, cela pourrait très clairement donner lieu à des situations assez alarmantes, il faut bien se le dire.

Chèque énergie : "L'argent qui va être donné dans une main va être repris dans une autre", critique @ericcoquerel, qui dénonce une "arnaque totale".#DirectAN #QDActu pic.twitter.com/EdFPxR7XQY — LCP (@LCP) December 14, 2021

Ceci étant dit, si vous êtes assez alerte, et que vous comprenez bien en quoi consiste plus précisément cette arnaque, alors vous n’avez aucun souci à vous faire : nous allons pouvoir tout vous raconter ici dans les quelques lignes qui vont suivre…

Vous n’avez pas encore reçu votre chèque énergie ? Attention aux arnaques !

Si on a pu constater que les chèques énergie avaient bel et bien été envoyés le 9 mai dernier, comme on a pu notamment le lire dans la presse mais aussi sur des sources plus officielles, il y a malheureusement des personnes qui n’ont pas pu recevoir leur chèque énergie en temps et en heure.

Arnaque au chèque énergie via un email frauduleux. Attention, le gouvernement ne vous demandera jamais de remplir un quelconque document pour que vous puissiez bénéficier du chèque énergie. Soyez vigilant ! @med_energie pic.twitter.com/SJCtIvPWhH — AFIEG (@AFIEG1) March 24, 2023

Dans certains cas, on constate même que cela peut poser de vrais problèmes pour toutes celles et ceux qui se retrouvent dans des moments où ils ont justement besoin d’aide pour payer leur facture d’électricité. Il faut dire que l’énergie est de plus en plus précieuse de nos jours, et il serait vraiment dommage de la gaspiller ou de la perdre à cause d’une grosse arnaque qui survient sur les réseaux sociaux.

En ce qui concerne les fameux chèques énergie, on peut dire que cette arnaque est assez sournoise, et elle pourrait bien donner lieu à un scandale qui n’en finirait pas pour certains d’entre vous, surtout si vous avez la chance de recevoir le fameux chèque énergie normalement promis par les autorités…

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ARNAQUE au chèque-énergie concernant les utilisateurs de bois ou fioul pour se chauffer ⚠️ … par SMS reçu ; impossibilité de voir le numéro de tél. pour le signaler 💩🤡🙄🙄😡😡😡 pic.twitter.com/h3gkXzZleK — Patty Cière 👩🏻‍🍳 (@patty__ciere_) April 13, 2023

Ne donnez pas votre numéro de carte bancaire pour recevoir le chèque énergie !

En ce qui concerne cette arnaque, si vous recevez un message par SMS ou encore par mail qui vous demandera d’actualiser vos informations, alors il s’agit peut être bien d’une arnaque ! En effet, vous devriez savoir que pour recevoir votre chèque énergie ce mois-ci, il n’est en réalité pas nécessaire de donner un numéro de carte bancaire.

Si vous avez pu être visé par cette grosse arnaque, au moins, vous voilà prévenu et vous saurez qu’il ne faut surtout pas répondre !