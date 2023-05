Du faux miel dans votre supermarché, vous êtes peut être concerné sans même le savoir !

Alors que l’inflation fait encore de plus en plus de mal aux français qui sont dans le besoin, on peut dire que cette triste nouvelle risque bien de faire parler d’elle pendant encore très longtemps… En effet, vous n’êtes pas sans savoir qu’avec de plus en plus de personnes qui vivent aujourd’hui dans le besoin, on constate que les grands distributeurs n’hésitent parfois plus du tout à prendre des décisions assez radicales, il faut bien le dire…

Un vrai scandale dans le monde du miel !

Ceci étant dit, même si on peut constater que certains grands noms de la distribution en France peuvent essayer de tout faire pour proposer des prix encore et toujours plus alléchants les uns que les autres, ce n’est pas toujours le cas pour certains produits en particulier. En ce qui concerne le miel, on constate justement que certains français ont pu faire face à une véritable supercherie qui a pu faire beaucoup de bruit encore très récemment.

Pour s’en rendre compte, il suffit d’ailleurs de lire ici et là les toutes dernières informations dans la presse concernant le scandale du miel. Si certains diront qu’il sait d’une arnaque pure et simple, d’autres diront au contraire que tout cela est bel et bien légal, et que tout cela a pu se faire en toute légalité…

En revanche, il est fort probable que si vous appréciez vraiment manger du miel au quotidien,vous avez vraiment des difficultés à pouvoir accepter les quelques informations qui suivent. En effet, avec un scandale qui a pu concerner plusieurs grandes marques,on se doute bien que la crise économique pourrait faire encore bien plus de mal à toutes ces marques qui veulent pourtant proposer du miel de qualité aux français…

Vérifiez vite si vous n’êtes pas concerné par cette sombre affaire de faux miel !

Et oui, vous avez bien lu ! Il semblerait que de plus en plus de marques soient malheureusement concernées par ce fléau qui est assez difficile à évaluer, mais qui fait pourtant beaucoup de bruit. Si on avait pu d’ailleurs penser que l’histoire allait s’arrêter là, et bien c’était clairement sans compter sur cette information que l’on a pu lire sur les réseaux sociaux et dans la presse nationale : parmi les 45 000 tonnes de miel écoulées en France, il y aurait malheureusement du faux miel écoulé dans la moitié des rayons !

En effet, la Commission européenne a partagé il y a tout juste quelques jours un rapport qui fait vraiment froid dans le dos, avec notamment la complicité de l’Office Européen de la Lutte Antifraude. Si cela peut prêter à sourire au départ, il faut savoir que les plus grands amateurs de miel n’ont pas bien apprécié cette information qui a pu faire beaucoup de bruit…

De nombreux additifs néfastes pour la santé !

Malheureusement, même si on a pu apprendre que le faux miel est composé de sucre à base de riz, de betterave sucrière, ou encore de blé, on a également pu découvrir que ce faux miel pouvait aussi être composé d’autres additifs bien néfastes !

Il est par ailleurs très difficile de déceler ces fameux miels, même si certains affirment qu’il s’agit essentiellement des miels de Chine et de Turquie dont il faut se méfier en grande partie. Il ne vous reste plus qu’à redoubler de vigilance lors de vos prochaines courses…