La puissance insoupçonnée du kiwi sur votre humeur

Le kiwi, un fruit aux multiples bienfaits pour la santé #

Ce petit fruit vert originaire de Chine et largement cultivé en Nouvelle-Zélande est en effet un véritable concentré de vitamines et minéraux bénéfiques pour notre organisme.

Riche en vitamine C, vitamine E, potassium, fibres alimentaires et antioxydants, le kiwi a su se faire une place de choix dans nos corbeilles de fruits grâce à son goût acidulé et rafraîchissant.

Une influence insoupçonnée sur notre humeur #

Mais saviez-vous que le consommer régulièrement pourrait également avoir des effets bénéfiques sur notre humeur ?

À lire McDonald’s moins cher : des employés dévoilent leurs astuces pour économiser sur vos menus

En effet, de récentes études ont montré que les nutriments présents dans le kiwi jouent un rôle important dans la régulation de notre humeur, la réduction du stress et l’amélioration de notre bien-être global. Ainsi, intégrer ce fruit gorgé de soleil dans votre alimentation quotidienne pourrait vous aider à rester zen et positif, même lors des journées les plus difficiles !

La vitamine C, un allié contre le stress #

Premier atout majeur du kiwi : sa teneur exceptionnelle en vitamine C, qui dépasse celle de nombreux autres fruits.

On sait déjà que la vitamine C joue un rôle essentiel dans le maintien d’un système immunitaire fort, en nous aidant à lutter contre les infections et en favorisant la cicatrisation des plaies. Mais saviez-vous qu’elle est également indispensable à la synthèse de la dopamine, un neurotransmetteur impliqué dans la régulation de notre humeur ?

À lire Ces 2 noix que nous adorons ont un effet surprenant sur le cerveau

Selon une étude publiée dans le journal « Psychopharmacology », les personnes ayant des niveaux plus élevés de vitamine C dans leur organisme présentent généralement de niveaux de stress réduits et une meilleure capacité à faire face aux situations difficiles.

De plus, il a été démontré que la prise régulière de suppléments de vitamine C améliore significativement les fonctions cognitives chez les adultes, ce qui peut contribuer à renforcer la résilience émotionnelle.

La sérotonine, hormone du bonheur #

Mais la vitamine C n’est pas le seul atout du kiwi en matière de bien-être : il contient aussi une substance appelée inositol, laquelle joue un rôle clé dans la production de la sérotonine, un autre neurotransmetteur essentiel à notre bonne humeur.

La sérotonine agirait en effet comme un régulateur naturel de l’humeur, permettant de limiter les fluctuations émotionnelles et de faciliter la relaxation et le bien-être général.

À lire Le déodorant idéal selon UFC-Que Choisir, découvrez le surprenant vainqueur !

Ainsi, consommer régulièrement du kiwi pourrait contribuer à augmenter les taux de sérotonine dans notre cerveau et donc à prévenir l’apparition des troubles dépressifs, de l’anxiété ou encore des problèmes de sommeil.

De plus, cette action sur la sérotonine pourrait également aider à combattre les fringales et les envies de sucre, souvent liées à un déséquilibre hormonal.

Comment profiter pleinement des bienfaits du kiwi ? #

Pour tirer un maximum de bénéfices des propriétés remarquables du kiwi pour notre humeur, il est recommandé de le consommer régulièrement et, idéalement, chaque jour. Vous pouvez le déguster tel quel, en tranche ou en cube, dans vos salades de fruits, smoothies, yaourts ou encore en guise de topping sur votre tartelette préférée !

Cependant, pour conserver toutes les saveurs et nutriments de ce fruit unique, veillez à ne pas le cuire : en effet, la chaleur détruit une grande partie de la vitamine C. De même, privilégiez les fruits mûrs pour une meilleure absorption des nutriments. Et n’oubliez pas qu’une alimentation équilibrée et diversifiée est la clé d’un bien-être global durable, alors variez les plaisirs et faites-vous plaisir avec les autres richesses que nous offre la nature !

À lire La pomme quotidienne éloigne-t-elle vraiment le médecin ?