Prime Macron : attention, ce petit détail sur votre salaire pourrait bien vous ruiner !

A l'heure où les réformes actuelles sont mises à mal, on constate une fois de plus que cela pourrait aller encore plus loin...

Si on a pu entendre parler, il y a de cela maintenant près d’un an, de la fameuse prime Macron, on remarque tout de même que cela a pu fausser certaines informations que l’on a pu entendre ici et là dans les médias…

Comme vous pouvez le constater, avec malheureusement de plus en plus de personnes qui vivent un cauchemar actuellement avec des salaires à la baisse, et des pertes d’emploi qui n’en finissent pas, on aurait pu penser que les primes allaient pouvoir sauver la mise !

Une prime déjà décriée après un an de mise en place ?

Malheureusement, comme on peut le voir, il n’en est rien, et le constat est une fois de plus assez alarmant, il faut bien l’avouer ! Comme vous avez pu le constater, avec notamment des pertes assez importantes suite à l’inflation, on imagine que certains d’entre vous vont pouvoir perdre des sommes assez astronomiques si la situation empire de plus en plus avec le temps.

Toutefois, il faut voir que certains ont pu tout de même essayer de se raccrocher tant bien que mal à certaines primes, comme cela a pu être notamment le cas avec la prime Macron. Alors qu’il y a maintenant un an, tout le monde se souvient encore une fois de la fameuse prime Macron qui a pu faire beaucoup parler d’elle, peu de personnes s’attendaient à ce que quelques mois plus tard, la réforme des retraites allait pouvoir vraiment faire du mal au président de la république.

Et pourtant vous allez notamment voir que la fameuse prime Macron pourrait bien tout changer dans les jours ou dans les prochaines semaines à venir. D’ailleurs, vous devriez savoir que la prime a même pu changer de nom !

Attention à ce dispositif qui pourrait tout changer…

Bien que certains d’entre vous soient assez heureux de voir que la prime Macron a pu permettre à certains d’avoir un peu plus d’argent sur une année complète, on constate tout de même que cette fameuse prime a pu malheureusement avoir quelques effets négatifs pour certains,et il convient bien sûr de le rappeler.

Concrètement, il faut d’ailleurs rappeler que les employeurs peuvent, avec cette prime, se permettre de verser cette prime en ayant la possibilité d’avoir certains avantages… Bien qu’ils doivent répondre à certains critères particuliers pour pouvoir être exonérés de certaines charges sociales, on constate tout de même que cela peut avoir aussi de nombreux avantages pour certains salariés qui vont avoir une prime plus que conséquente.

En effet, on remarque en pratique que même si on avait pu voir que la prime pouvait concerner une trentaine d’euros au total, cela a pu grimper en flèche pour certains et même voir une augmentation de près d’une centaine d’euros. Malheureusement, pour certains, c’est la douche froide en voyant l’effet pervers de la prime !

Une situation qui devient intenable pour certains salariés !

C’est notamment sur les réseaux sociaux que l’on a rapidement pu voir la situation s’embraser complètement du jour au lendemain… En effet, on constate tout de même que sur 2022, les salaires ont pu augmenter de 5,7%.

Néanmoins, certains craignent tout de même de voir que la situation recule dans les mois à venir, car dans les faits, il semblerait selon les chiffres que sans la prime Macron, les salaires n’auraient pu bénéficier que d’une augmentation de seulement 1,8%, ce qui fait plutôt peur à voir !