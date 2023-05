Chèque énergie : allez-vous recevoir les 277 euros ce mois-ci ? Les chèques sont partis il y a seulement quelques heures !

Avec de plus en plus de personnes en France qui sont directement concernées par ces annonces, vous avez tout intérêt à vérifier si vous allez pouvoir enfin profiter de ce beau mois de mai en procédant à une petite vérification...

Une fois de plus, on peut dire que le fameux proverbe pourrait bien nous faire mentir ! En effet, si on dit souvent « en mai, fais ce qu’il te plait », et bien ce n’est pas pour autant que le soleil est de la partie…

Si vous allez voir la météo de ces derniers jours, vous allez notamment pouvoir vous rendre compte que certains départements ne connaissent pas une météo bien clémente, et cela peut avoir de lourdes conséquences…

Un chèque énergie qui tombe à pic pendant le mois de mai !

Concrètement, à l’heure où de plus en plus de personnes peuvent se trouver justement dans le besoin, il est devenu assez difficile de se chauffer tout en conservant un budget raisonnable dans le domaine de l’alimentation.

En effet, vous n’êtes d’ailleurs pas sans savoir que si bon nombre de français n’arrivent plus du tout à joindre les deux bouts, ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas essayer de dénicher encore et toujours des bons plans ! Pour vous venir en aide, nous avons donc tout simplement voulu vous parler du chèque énergie qui pourrait vous rapporter très gros !

Le #ChèqueEnergie 2023 arrive pour payer vos factures d’énergie ! 📨

Découvrez si vous êtes bénéficiaire et quel est son montant.

Vous avez reçu le chèque énergie exceptionnel ? Il est encore temps de l’utiliser ! 💡 — EDF & MOI (@EDFetMoi) May 4, 2023

Dans les faits, on vient notamment tout juste d’apprendre, avec un article qui vient d’être publié dans le Midi Libre, que le gouvernement avait pu prendre une lourde décision en ces jours assez difficiles pour bon nombre de français qui vivent difficilement…

Concrètement, on a pu voir qu’hier, mardi 9 mai, les chèques énergie étaient en route pour 25 départements partout en France ! Il est donc tout à fait possible que vous ayez l’occasion de recevoir un chèque énergie dans les prochains jours qui viennent, sans même que vous soyez au courant : c’est le moment de surveiller votre boîte aux lettres !

Voici les départements qui vont recevoir le chèque énergie cette semaine

➡️ https://t.co/QnbRQLjbWx pic.twitter.com/tSC22f7tgw — 20 Minutes (@20Minutes) May 9, 2023

277 euros qui pourraient très vite arriver chez vous, il faut surveiller votre boîte aux lettres !

Même si certains d’entre vous n’auront pas les 277 euros promis, mais des sommes plus basses qui commenceront à 48 euros, il est tout de même intéressant d’aller voir si vous êtes concerné par ce fameux chèque énergie ! Voici les différents départements qui sont concernés :

l’Isère

le Cher

l’Eure-et-Loir

l’Indre

le Loir-et-Cher

le Loiret

la Corse

la Guadeloupe

la Guyane

la Réunion

le Bas-Rhin

Paris

l’Essonne

les Hauts-de-Seine

le Val-d’Oise

la Seine-Saint-Denis

le Calvados

l’Eure

la Manche

l’Orne

la Seine-Maritime

les Deux-Sèvres

la Gironde

la Sarthe

Un chèque énergie jusqu’à 277 euros pour les habitants les plus modestes de Seine-Saint-Denis #chequeenergie #seinesaintdenis https://t.co/HEEHY4pyvR pic.twitter.com/wy1YVqz9hx — Aulnay Libre ! (@aulnaylibre) May 9, 2023

Et si vous ne faisiez pas partie de cette liste ?

Vous ne faites pas partie de cette liste ? Pas de panique, cela ne veut pas forcément dire que vous n’allez pas recevoir votre chèque énergie pour le mois de mai !

En effet, il est tout à fait possible que votre chèque énergie vous soit livré dans les tous prochains jours ! Dans le cas où vous avez un léger doute, n’hésitez pas à recalculer votre revenu fiscal de référence (ou RFR) pour vous assurer que ce dernier est inférieur à 11 000 euros par an, ce qui est la référence pour obtenir ce chèque…