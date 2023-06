Aides sociales : la nouvelle date a été dévoilée, la « solidarité à la source » s’applique bientôt et vous n’avez plus une minute à perdre !

A l’heure où de plus en plus de personnes en France peuvent malheureusement se retrouver mises à mal face à des problématiques encore et toujours plus complexes, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que l’on allait découvrir autant de problématiques liées à ce que l’on appelle les aides sociales aujourd’hui…

De nombreuses aides sociales disponibles, mais peu de demandes !

En effet, entre le RSA, les APL, et la prime d’activité, on sait même que certains français oublient parfois de demander des sommes assez considérables auxquelles ils ont pourtant bel et bien droit. Pour bien s’en rendre compte, il suffit d’ailleurs de voir le nombre de fois où l’on a pu avoir l’occasion de lire tout et son contraire sur les différentes conditions pour demander à toucher certaines aides sociales comme celles de la CAF.

Comme vous pouvez vous en douter, avec des démarches administratives qui sont parfois beaucoup trop compliquées pour certains français, on se doute bien que le fait de se retrouver du jour au lendemain avec une problématique comme celle-ci va malheureusement donner lieu à une situation encore plus dramatique que peu de personnes auraient pu imaginer.

Et pourtant, comme vous allez le voir, la situation actuelle des choses est devenue plus que critique, si bien que certains d’entre vous ne vont pas forcément réussir à savoir où donner de la tête pour éviter de gaspiller de l’argent de façon inutile. D’ailleurs, si vous craignez de ne pas toucher vos aides sociales, sachez que cela pourrait bientôt changer avec cette annonce qui a été faite assez discrètement dans les médias…

🔴 DIRECT

Le ministre des Solidarités, @JCCOMBE annonce qu'en 2025, la solidarité à la source sera effective "pour tout le monde sur le RSA, prime d'activité et les APL". 📺 #franceinfo #VIPol canal27 pic.twitter.com/2moil8XqU2 — franceinfo (@franceinfo) May 30, 2023

Une modification administrative qui pourrait tout changer !

Si on sait d’ores et déjà combien il est parfois difficile de se lancer dans des démarches pour obtenir gain de cause en ce qui concerne certaines aides sociales, on peut clairement dire haut et fort que les toutes nouvelles informations dont on vient d’entendre parler pourraient malheureusement causer la perte de bon nombre de personnes autour de vous.

En effet, si vous n’avez pas encore pu entendre parler de ce qui concerne la politique de « solidarité à la source », vous allez très vite voir que cela pourrait aussi bien être en votre faveur qu’en votre défaveur. A l’heure où tout est informatisé, il faut dire qu’il est tout à fait normal de voir que nos instances devraient aussi être en mesure d’évaluer. En revanche, personne n’aurait pu penser que tout cela allait pouvoir se passer de la sorte.

Et si le gouvernement mettait en oeuvre les moyens pour garantir l'accès aux droits plutôt que de stigmatiser sans cesse les plus pauvres 🙄? #fraudesociale

Et bien chacun de nous s'en porterait mieux 💁‍♀️

La solidarité à la source peut y contribuer, sous certaines conditions 👇 pic.twitter.com/NVRzRCdwyX — Le Pacte du Pouvoir de Vivre (@PouvoirDeVivre) May 31, 2023

Même si certains d’entre vous ont pu déjà essayer de demander certaines aides sociales, mais avec peu de succès,vous allez rapidement voir que tout cela pourrait bien changer dans les tous prochains mois à venir, à condition que vous soyez bien bénéficiaire des aides sociales !

Une simplification des aides sociales qui arrive très bientôt !

Avec des aides sociales qui ne sont pas toujours réclamées, et d’autres aides qui peuvent être assez abusives, on se doute bien que certains français vont malheureusement se retrouver mis à mal face à une telle situation plus que difficile.

Versement automatique des aides sociales :

-juillet 2023 : ligne "revenu net social" sur les fiches de paie

-2024 : pré-remplissage des demandes d'aides dans une dizaine de départements

-2025 : généralisation à l'ensemble du territoire 👏👏https://t.co/x7D32rl3qU — Pierre (@pierrellyon) May 30, 2023

En revanche, ce que l’on sait, c’est que la date de 2025 a d’ores et déjà été fixée, et va directement vous concerner si vous pouvez bénéficier de certaines aides sociales. Un petit changement mais qui va avoir un impact massif sur votre quotidien !