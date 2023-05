McDonald’s dans la tourmente : les consommateurs appellent au boycott après cette grosse révélation hallucinante !

Une fois de plus, c’est notamment sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir cette histoire assez folle en ce qui concerne McDonald’s, et qui risque bien de faire parler d’elle pendant encore très longtemps. En effet, vous n’êtes notamment pas sans savoir que la marque américaine a pu frapper très fort récemment avec des collaborations toutes plus dingues les unes que les autres, et notamment une fameuse offre « 1 jour, 1 bon plan » qui a fait beaucoup de bruit.

McDonald’s mis à mal sur les réseaux sociaux, la guerre est déclarée !

Avec notamment le Mega Mac, le grand frère du Big Mac, qui est un sandwich que les plus grands fans de McDonald’s ont pu se procurer à plusieurs reprises ces tous derniers jours, on se doute bien que la situation pu être assez catastrophique quand on a pu découvrir la toute nouvelle révélation au sujet de ce restaurant il y a de cela quelques heures à peine.

🇫🇷📊 DÉBAT I Suite à une augmentation générale des prix constatée dans beaucoup de McDonald’s, plusieurs personnes appellent à boycotter le fast-food. 👉 Comptez-vous diminuer votre consommation de #McDonalds ? pic.twitter.com/BT4vmuiCST — Cerfia (@CerfiaFR) May 21, 2023

Comme vous allez le voir, si McDonald’s pouvait penser avoir une bonne image avec notamment sa toute dernière opération qui visait à proposer toutes sortes de bons plans pour les consommateurs, cela pourrait bien se retourner contre la fameuse enseigne ! En effet, depuis maintenant quelques jours, on constate un appel au boycott de la marque qui prend une ampleur encore et toujours plus considérable…

Si certains d’entre vous pourront tout de même ne pas s’empêcher de se rendre dans leur restaurant favori pour manger un bon Big Mac, ou encore un autre menu qui va vraiment pouvoir faire toute la différence dans ce quotidien difficile que nous menons, on peut dire que cela pourrait bien ne plus durer très longtemps à en croire certains d’entre vous…

🇫🇷📊 DÉBAT I Suite à une augmentation générale des prix constatée dans beaucoup de McDonald’s, plusieurs personnes appellent à boycotter le fast-food les menus sont passé à 7,20€#McDonalds pic.twitter.com/NaN6hobg3X — NWARELITE.COM (@nwareliteFR) May 21, 2023

Un appel au boycott qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour McDonald’s !

Vous vous êtes rendu dans l’un des restaurants McDonald’s récemment ? Cela reste fort probable, et pour cause : il est parfois très difficile de résister face aux succulents sandwichs que l’on peut retrouver dans tous les restaurants de l’enseigne.

Bien que certains d’entre vous aient pu avoir l’occasion de me faire plaisir sans se rendre compte d’un tout petit détail qui a pu changer, c’est notamment sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir un petit détail qui a pu faire beaucoup de bruit… Et oui, tout est parti d’une simple publication sur le fameux réseau social Twitter, où un utilisateur s’est notamment plaint d’une certaine augmentation des prix des menus que l’on peut retrouver chez McDonald’s.

Si cela peut prêter à sourire au premier abord, c’est un vrai drame annoncé pour des millions de français qui ne s’attendaient vraiment pas à une telle situation de la part du géant américain. En effet, vous allez notamment voir que certains consommateurs ont appelé à prendre une décision assez radicale…

La concurrence s’organise pour riposter face à McDonald’s !

Face à une concurrence de plus en plus acharnée dans le monde de la restauration, et plus particulièrement des fast-foods, on se doute bien que la concurrence va très rapidement s’organiser pour répondre à tout ce que l’on a pu lire ici et là au sujet de l’enseigne américaine !

En effet, on sait notamment que certains grands concurrents de McDonald’s ne se privent pas pour réagir quand on peut entendre parler d’un bad-buzz autour de la marque qui fait de plus en plus de bruit sur la toile…