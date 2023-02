McDonald’s : on sait enfin quel est le burger à ne jamais commander !

Bien que certains d’entre vous ne se privent pas pour dire haut et fort qu’ils apprécient vraiment la plupart des hamburgers des fast-foods, il est vrai qu’il y en a certains d’entre eux qui ne font vraiment pas envie… Pourtant, il est vrai que ces derniers mois, et même ces toutes dernières années, il semblerait bien que McDonald’s ait décidé de frapper très fort en proposant des produits qui sont tous réputés pour être de qualité.

Et pourtant, c’est une fois de plus dans les médias que l’on a pu découvrir que des employés de la firme ont décidé de s’exprimer pour la toute première fois sur un sujet assez brûlant et qui fait même froid dans le dos…

Comme vous allez le voir, si vous appréciez peut être la plupart des hamburgers de la forme, il se pourrait bien que votre avis change radicalement dans les prochaines minutes, après avoir pu découvrir le pire hamburger selon les salariés !

Dégoûtés par ce sandwich, les employés de McDo lancent l’alerte !

Il faut bien être honnête, la plupart des hamburgers que l’on peut avoir l’occasion de déguster chez McDonald’s sont plutôt bons, mais est-il seulement possible de savoir pourquoi certains d’entre eux sont bien moins populaires que les autres ?

Pour bien le comprendre, il va falloir s’intéresser de très près aux différents hamburgers que l’on peut manger chez McDonald’s et que l’on ne trouve pas toujours ailleurs avec la même qualité sur le papier…

Les plus grands amateurs de fast-food pourront par exemple se faire plaisir avec un bon Big Mac, et heureusement pour vous, cela va pouvoir continuer pendant encore longtemps car il semblerait que cela ne soit pas le hamburger qui fasse partie des pires sandwichs à manger dans un restaurant McDonald’s.

Du côté des hamburgers au poulet, on peut aussi apprécier le fameux McChicken qui fait vraiment un gros carton depuis que la qualité du hamburger a été revue à la hausse ces dernières années. En effet, il arrive même à rivaliser avec un géant de l’industrie américaine qui fait aussi beaucoup de bruit avec ses restaurants KFC !

Si vous vous demandez de quel produit il s’agit, il va falloir encore écumer toute la liste des différents hamburgers, mais cela risque d’être bien plus long que prévu pour toutes celles et ceux qui voudraient savoir la réponse finale !

Dites au personnel que vous voulez un filet de poisson cuit sur place. Cela peut prendre cinq minutes de plus que d’habitude. Mais cela vaut vraiment la peine d’attendre… Par rapport à un filet qui attend dans le placard chaud depuis des heures

Voici le burger à éviter à tout prix selon les employés !

C’est une fois de plus que les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir la marque de fast-foods américaine se retrouver dans la tourmente, et pour cause : les employés de la firme n’ont pas hésité à tout balancer en disant qu’il y avait bien un hamburger qui était bien moins bon que les autres. Vous voulez savoir duquel il s’agit pour ne plus le manger la prochaine fois que vous vous rendrez dans un restaurant McDo ?

Je peux jurer que le filet de poisson n’est pas du tout frais et qu’il n’est pas frais au-delà de toute croyance

Et bien, vous allez rire, car c’est sans doute le sandwich qui est déjà le moins populaire de la carte mais qui est pourtant là depuis des années déjà. Vous avez sans doute sûrement déjà deviné duquel il s’agit, et il est même possible que certains d’entre vous aient pu décider de ne jamais en manger jusqu’à maintenant.

En effet, il s’agit bel et bien du fameux Filet O Fish qui est désormais tristement célèbre ! Avec certains employés qui affirment que le poisson n’est pas frais, on se doute bien que cela est un peu exagéré, mais cela a tout de même de quoi faire réfléchir quand on y pense un peu.