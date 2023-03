McDonald’s : les clients sont furieux après cette grosse annonce !

On peut dire que l’enseigne américaine risque une fois de plus de susciter beaucoup de débats !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre parler de McDonald’s et de ses restaurants que l’on aime tant… Il faut bien dire que ces derniers temps, on peut clairement dire que l’enseigne de restauration à l’américaine a pu clairement frapper très fort avec des décisions assez dingues. Après l’annonce des fameuses boissons dans des verres en plastique, on aurait pu penser que la marque américaine allait s’arrêter là.

Des décisions très difficiles prises par McDonald’s…

Mais c’était sans compter sur sa décision d’aller encore et toujours plus loin, et pour cause : on a notamment pu constater que certains ne se privent plus du tout pour aller encore et toujours plus loin en choisissant notamment de changer certains de leurs aliments.

D’ailleurs, il faut virer que ce n’est pas la première fois que l’enseigne américaine prend une telle décision. En effet, on se souvient notamment tous de la décision de McDonald’s de mettre en vente dans les menus pour enfants des petites carottes ! En quelques mois seulement, on a d’ailleurs pu constater que ces dernières ont pu avoir l’occasion de faire un très gros carton, si bien que certains des consommateurs ne peuvent plus du tout s’en passer.

Et pourtant, si on a pu voir par le passé certains français se tourner vers de plus en plus de personnes qui ne vont pas au McDonald’s pour manger un peu mieux, et bien, on peut dire que l’enseigne a mis les bouchées doubles pour arriver à ses fins. En effet, devant une concurrence encore et toujours plus impressionnante, on se doute bien que cela va pouvoir faire encore plus de bruit que l’on ne l’imagine.

Les frites de légumes contiennent :

+ de calories

+ de gras saturé

+ de sucre raffiné Si tu penses manger "healthy" avec leurs légumes c'est raté bahaha pic.twitter.com/ldh8GHxrpf — Saloupe rit (@lexomilee) March 10, 2023

Un nouveau produit qui fait beaucoup de bruit !

On peut dire une fois de plus que l’enseigne américaine risque de frapper assez fort avec son nouveau produit… En effet, avec notamment de plus en plus de personnes qui se rendent au quotidien ou chaque semaine dans les restaurants de la grande enseigne, on se doute bien que McDonald’s devrait avoir à cœur de proposer des produits alimentaires qui doivent être irréprochables pour les consommateurs, mais surtout qui sont très bons pour la santé.

Et pour cela, et bien il semblerait que l’on puisse enfin compter sur la fameuse enseigne de restauration américaine. Concrètement, on constate qu’avec de plus en plus de produits qui visent à améliorer l’état de santé des jeunes comme consommateurs, on se doute bien que l’annonce des nouvelles frites ou légumes a pu faire beaucoup de bruit dans les médias en France.

McDonald’s : à partir du 7 mars, McDo va remplacer ses potatoes par des frites de carottes, de panais et de betteraves durant trois à quatre semaines (Le Parisien / Le Figaro). pic.twitter.com/Rqr9TExbfQ — Infos Françaises (@InfosFrancaises) February 26, 2023

D’ailleurs, on a même pu constater que même dans les autres pays, cette annonce a été prise avec beaucoup de surprises !

Un retour très mitigé de la part des consommateurs !

Une fois de plus, c’est donc que les réseaux sociaux que les consommateurs ont pu choisir de s’exprimer sur les nouvelles frites de McDonald’s. Parmi les différents avis, on constate clairement que certains d’entre eux ne sont pas du tout en faveur de la fameuse enseigne américaine.

🥔🍟 FLASH – Les #potatoes disparaissent pour faire place aux "frites de légumes" (carottes, panais, betteraves) à partir d’aujourd’hui chez Mcdonald’s, pour une durée de 3 à 4 semaines. (BFMTV) #Mcdonalds #Mcdo pic.twitter.com/4W71SXjRsK — Mediavenir (@Mediavenir) March 7, 2023

En revanche, si vous vous posez la question de la pertinence de ces frites aux légumes que l’on retrouve chez McDonald’s, nous ne pourrions que vous encourager à aller vous faire votre propre avis sur la question ! En effet, avec des avis très contradictoires que l’on peut lire sur la toile, il est en fait tout à fait normal de se poser des questions à ce sujet, notamment si vous avez des soucis de santé…