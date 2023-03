Cette femme de 56 ans dépenses des sommes hallucinantes pour avoir des formes parfaites mais c’est un cauchemar !

On peut dire que certaines situations ne se passent pas toujours comme prévu, et on en a encore une fois la preuve...

A l’heure où de plus en plus de personnes peuvent avoir beaucoup de mal à joindre les deux bouts, et peuvent avoir même du mal à arrondir leurs fins de mois, on peut dire que cette nouvelle risque de ne pas du tout faire plaisir à tout le monde…

En effet, vous n’êtes clairement pas sans savoir qu’avec notamment certaines personnes en France qui vivent parfois sous le seuil de pauvreté, on se doute bien que la chirurgie esthétique pourrait bien ne pas faire plaisir à tout le monde !

De la chirurgie esthétique qui tourne au cauchemar !

Et pourtant, avec cette nouvelle information que l’on vient de découvrir en ce qui concerne cette femme, ou plutôt cet homme, cela a de quoi poser de vraies questions actuellement… Comme vous allez le voir, on constate une fois de plus que le sujet de la jeunesse éternelle est encore une fois un vrai problème qui peut parfois donner lieu à des prises de décisions assez dingues.

En revanche, personne n’aurait pu penser que Flavio, cet homme de 56 ans au départ, allait pouvoir se lancer dans des prises de décisions toutes plus catastrophiques les unes que les autres. Alors qu’une enquête vient tout juste de sortir sur les méfaits de la chirurgie esthétique chez les jeunes, on se doute bien que cette histoire pourrait clairement en dissuader plus d’un de passer à l’action.

Malheureusement, comme vous pouvez vous en douter, cela n’a pas du tout été le cas pour cet homme de 56 ans qui a pris une décision radicale en continuant les opérations, quitte à prendre des risques assez considérables sur sa santé et sur sa vie personnelle !

Un changement qui ne se passe pas du tout comme prévu !

Ces derniers mois, on en compte plus le nombre de grandes personnalités qui ont pu prendre la parole pour dire haut et fort qu’elles ont pu se lancer dans de la chirurgie esthétique et avoir beaucoup de mal à en assumer par la suite les conséquences. En effet, comme vous allez pouvoir le découvrir une fois de plus ici, il se trouve que les opérations ne tournent parfois pas très bien, et cet homme de 56 ans en a fait les frais !

#ChezJordan, pour la 265e fois, Karen Cheryl maintient qu'elle n'a fait refaire que le bout de son nez #ChirurgieEsthetique Je crois qu'il faut la prendre dans la saison 2 de #lestraitres pic.twitter.com/IOh2IzZBM7 — Thomas Liard (@Thomas_Liard) October 20, 2022

Lorsque j’ai épousé Marisa, nous étions jeunes, et j’étais encore un homme. Mais lorsque je lui ai parlé de mon envie de me transformer en femme, elle a été la première à me soutenir et à m’encourager à entamer ma transformation !

Quand il a décidé de devenir une femme, il ne s’attendait surtout pas à devoir dépenser des sommes hallucinantes pour être la plus belle. Malheureusement, pour lui, on constate que cela n’a pas du tout pu se passer comme prévu, n’en déplaise à toutes celles et ceux qui auraient pu aimer voir un résultat plus positif en ce qui le concerne. Et pourtant il n’a pas du tout hésité à prendre la parole dans les médias pour dire tout ce qu’il avait pu subir…

Des injections terribles qui détruisent son visage !

Si certaines jeunes femmes ont pu avoir recours à la chirurgie esthétique par le passé, et ne pas avoir eu de problèmes par la suite, on a pu constater que cela n’avait pas du tout été le cas pour Flavio… En effet, dans les médias, il a pu notamment témoigner de l’affection de sa compagne Marisa qui le soutient depuis des années.

Aujourd’hui, nous vivons comme des parias dans notre petit village en Italie. Personne ne comprend la manière dont nous menons notre vie, et surtout, personne n’adhère à notre mode de vie !

En revanche, les diverses injections aux lèvres et partout sur le corps n’auront pas pu donner lieu à un résultat positif, ce que l’on ne peut que regretter quand on voit que cela a pu virer au cauchemar !