Supermarché : il détruit complètement le rayon des bières pour une raison qui va vous faire halluciner !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre parler de plus en plus de la grande distribution, mais cette fois-ci, cela pourrait bien faire encore plus de bruit ! En effet, si vous avez l’habitude de faire vos courses,alors vous n’êtes pas sans savoir que l’on retrouve de plus en plus d’événements tous plus surprenants les uns que les autres dans le domaine de la grande distribution.

A l’heure où les réseaux sociaux sont d’ailleurs toujours plus présents, on constate que chaque opération est directement relatée en ligne. Néanmoins, en ce qui concerne cette nouvelle information, on peut dire que celle-ci risque bien de tout changer dans vos habitudes, n’en déplaise à ceux que diront certains…

he destroyed the wrong beer. He broke the busch light cans 😭 pic.twitter.com/6gRr4HOi3N — Victoria 🎀 🔆 (@EuphoriTori) April 18, 2023

Une peur bleue des grands magasins depuis quelques semaines !

En effet, en voyant notamment les différentes images qui ont pu faire le tour des réseaux sociaux aux États-Unis, certains craignent d’ores et déjà de retourner faire leurs courses, ce que l’on peut tout à fait comprendre en allant voir les quelques images qui suivent. Comme vous allez le voir, en revanche, il ne faut pas forcément s’avouer vaincu, car vous allez pouvoir remarquer que de plus en plus de personnes sont au courant de cette pratique assez terrible, il faut bien le dire.

Comme vous pouvez le voir dans les images assez édifiantes que l’on a pu voir largement circuler sur la toile, il est encore assez fréquent de voir certains hommes perdre tous leurs moyens et saccager complètement des rayons de bières entiers ! Si cela peut vous surprendre au premier abord, c’est un phénomène qui fait de plus en plus parler de lui aux États-Unis et qui pourrait bientôt arriver en France si la situation continue de la sorte…

🔵 "Les Républicains sont des conservateurs exceptionnels, quand eux ils décident de Boycotter, c'est pas à moitié !"#BudLight pic.twitter.com/1K3AUGG4TH — Defender Europ (@DefenderEurop) April 21, 2023

Un rayon de bières complètement détruit pour cette raison très « spéciale »…

Alors que la crise économique fait de plus en plus de bruit, et pour ainsi dire de plus en plus de mal aux foyers les plus modestes, tout porte à croire que l’on aurait pu imaginer que certains allaient se lancer tôt ou tard dans des situations toutes plus folles les unes que les autres, n’en déplaise à certains qui auraient notamment pu penser que l’on allait découvrir une situation assez commune.

En réalité, comme vous allez le voir, sur la toile, certains internautes ne se privent pas pour mettre en avant certaines nouvelles complètement folles, et cela a pu se confirmer une fois de plus avec une marque de bière qui a été mise à mal sur les réseaux sociaux et qui a pu provoquer la colère de millions de personnes aux États-Unis, il faut bien le dire ! En effet, il s’agirait même plus précisément de la marque Bud Light, une célèbre marque que vous connaissez sans doute…

Un bad buzz suit une promotion pas comme les autres !

Alors que la fameuse marque de bières avait prévu de communiquer sur les réseaux sociaux, elle a rapidement été mise à mal suite à une publicité sur Instagram avec un influenceur.

What started as a 0:48 second Instagram paid ad with a trans woman has resulted in the far right to become unhinged and make violent threats by shooting beer cans, blowing up trailers, and destroying cases and assaulting people at Walmart. This is not normal behavior. pic.twitter.com/ziA9lFsvp2 — Alejandra Caraballo (@Esqueer_) April 18, 2023

Malheureusement, il semblerait bien que certains américains n’aient pas du tout apprécié la promotion de cette fameuse bière, si bien que certains d’entre eux ont tout simplement décidé de prendre les devants et d’aller attaquer directement les magasins qui vendent cette bière. Un vrai scandale dont on devrait entendre parler pendant très longtemps…