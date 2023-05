Coupe de cheveux : elle décide de ne plus se laver les cheveux pendant 6 ans, le résultat est hallucinant !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre parler d’une toute nouvelle tendance capillaire, mais cette fois-ci, il se pourrait bien que vous ayez de grandes difficultés à pouvoir répliquer cette coupe de cheveux !

En effet, à l’heure où de plus en plus de personnes manquent de moyens financiers, on peut dire sans trop se tromper que cette nouvelle pourrait bien vous surprendre…

J’ai arrêté d’utiliser du shampoing de supermarché parce qu’il y a énormément d’ingrédients ajoutés à leur composition. Le truc, c’est que si je n’arrive pas à prononcer un actif ou si je ne sais pas ce que c’est, je vais essayer de m’en éloigner !

Une coupe de cheveux qui séduit les femmes en temps de crise !

En revanche, vous allez avoir bien du mal à pouvoir répliquer cette petite coupe de cheveux, notamment si vous voulez être assez pressée et que vous n’avez pas une seule minute à vous ! Comme vous pouvez vous en douter, il se trouve que si nous vous parlons de cette histoire pas comme les autres, ce n’est pas par un simple hasard, mais bien pour une raison assez particulière !

Avec de plus en plus de femmes qui manquent de moyens pour se faire de belles coupes de cheveux, on se doute bien que certaines d’entre elles sont vraiment prêtes à tout pour pouvoir essayer tant bien que mal d’arriver à leurs fins. Mais cette fois-ci, il vous faudra attendre pas moins de 6 ans si vous voulez pouvoir avoir la chance d’avoir un résultat similaire à cette femme américaine qui n’a vraiment pas fait les choses à moitié.

Il est impossible que nos ancêtres aient vécu autant de temps sans, et que tout à coup, nous ayons besoin d’un shampoing industriel contenant 50 ingrédients pour nettoyer nos cheveux

Bien sûr, avec notamment certaines personnes qui peuvent avoir parfois de vrais intérêts ) se lancer dans des coupes de cheveux pour essayer de se changer les idées, cela pourrait aussi donner des idées à certaines d’entre vous, mais vous allez devoir vraiment attendre pendant très longtemps pour avoir cette nouvelle coupe…

Elle balance tout au bout de 6 ans sur les réseaux sociaux !

Une fois de plus, c’est sur le réseau social TikTok que l’on a pu avoir l’occasion de découvrir cette nouvelle assez dingue et unique en son genre… D’ailleurs, on se doute bien que cette jeune américaine, en la personne d’Ashley, pourrait bien encore faire parler d’elle pendant très longtemps si on en croit le nombre de fans qu’elle peut avoir sur la toile et qui ne cesse de prendre de plus en plus d’ampleur.

Quand tu n’as pas mangé de viande, de produits laitiers, de fromage ou utilisé de shampoing, après-shampoing ou chaleur sur tes cheveux depuis 6 ans

Et pourtant, vous allez voir que sa prise de décision est assez risquée, si bien que cela pourrait notamment donner lieu à de vraies critiques assez dingues, n’en déplaise à toutes celles et ceux qui auraient pu penser que sa situation n’allait pas être critiquée. Mais finalement,pour quelle raison cette jeune femme américaine a-t-elle pu décider de prendre une décision aussi dingue que le fait de se laver les cheveux sans utiliser de shampoing ? Et bien, vous allez voir que son argumentaire est finalement plus intéressant qu’il n’y paraît…

Des cheveux éclatants et impressionnants !

Sur les réseaux sociaux, on a donc pu voir une fois de plus que cette jeune femme a décidé de se prendre en main, notamment en choisissant de se faire une nouvelle coupe de cheveux assez folle, il faut bien le dire…

En effet, sur toutes ses publications, on peut voir que ses photos sont assez resplendissantes, et on comprend même qu’elle a pris cette décision pour éviter d’utiliser des ingrédients néfastes pour sa chevelure : une emprise de décision que l’on ne peut qu’admirer en ce qui la concerne !