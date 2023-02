Ce faux testament pourrait vous coûter très cher, faites attention à cette grosse arnaque !

C’est une fois de plus une arnaque qui pourrait bien concerner des millions de français dont on a pu entendre parler encore aujourd’hui !

Bien que certains d’entre vous aient d’ores et déjà eu l’occasion de se rendre compte de certaines supercheries comme celle-ci, force est de constater que cela pourrait bien donner lieu à des nouvelles assez dramatiques avec cette arnaque au faux testament. En effet, en cette période de crise économique qui n’aura jamais été aussi terrible, on se doute bien que certains arnaqueurs sont vraiment prêts à tour pour vous prendre de l’argent.

Des arnaques de plus en plus sophistiquées !

Encore une fois, c’est directement sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir cette annonce assez dingue et terrible, et qui pourrait donner lieu à des pertes d’argent assez folles. Pour le savoir, vous allez devoir mener des recherches un peu plus approfondies, avec notamment certains témoignages qui ont pu fuiter sur les réseaux sociaux, mais qui sont malheureusement encore bien trop rares !

Si vous n’avez en revanche pas eu l’occasion d’entendre parler de ce type de situation, alors autant dire que cela pourrait bien vous surprendre et même donner lieu à des nouvelles informations assez peu agréables à lire.

Si on avait déjà pu entendre parler de certaines arnaques aux héritages, on a pu tout de même constater que cette fois-ci, cela allait encore un peu plus loin que ce que l’on avait pu voir jusqu’à présent. En effet, en se faisant passer notamment pour des notaires, on se rend compte que certains arnaqueurs sont prêts à tout pour aller encore et toujours plus loin dans leurs arnaques toujours bien ficelées.

Lors d'une succession, vous êtes dans l'obligation de faire appel à un notaire dans certains cas : donation entre époux, bien immobilier, testament, montant de la succession supérieur à 5 000 € 📝 Ensuite le notaire se chargera du règlement de la https://t.co/AhsnmPQ5xg pic.twitter.com/wE0R2BaIhb — MMA Chaumont Prefecture (@MMA_CHAUMONT) February 21, 2023

Même si vous n’avez encore jamais eu l’occasion de vous informer sur le sujet, alors voici qui devrait vraiment faire toute la différence pour vous, d’autant plus si on a essayé de vous soutirer de l’argent récemment…

Un scandale qui fait froid dans le dos pour ces français !

Bien sûr, les français sont réputés pour être encore et toujours plus vigilants avec le temps qui passe et les arnaques qui ne cessent de se multiplier, on se doute bien que certains d’entre elles n’ont pas fini de faire parler d’elles. En effet, avec une arnaque au testament, on se doute bien que cela pourrait rapporter très gros à certains arnaqueurs.

Concrètement, cette nouvelle arnaque consiste tout simplement à se faire passer par un notaire qui aurait alors reçu un testament d’une personne décédée. Avec des milliers d’euros à la clé pour la personne qui héritera de cette soi-disant petite fortune,ce dernier va vous dire sans droit que vous êtes directement concerné par cet héritage.

En revanche, faites très attention, car c’est précisément à ce moment que le piège pourrait bien se refermer sur vous et vous coûter assez cher… En effet, vous allez notamment constater une petite demande qui n’est finalement pas si anodine que cela !

Une demande de paiement qu’il faut refuser à tout prix !

C’est donc une demande d’argent qui pourrait vous coûter assez cher, et que les arnaqueurs ne se privent pas pour utiliser pour vous demander pour cet héritage !

Concrètement, ils pourront parfois se lancer dans des demandes encore et toujours plus dingues, de quelques dizaines d’euros à plusieurs milliers d’euros, pour récupérer un gros héritage. Si vous vous trouvez devant une telle demande, il s’agit probablement d’une grosse arnaque ! En effet, vous avez tout intérêt à bien vous renseigner, d’autant plus que certains ne se privent pas pour mentionner de véritables notaires et des personnes qui sont également décédées depuis déjà quelques jours ou quelques semaines déjà !