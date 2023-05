Grosse arnaque en cours sur le site des impôts, votre compte a peut être été bloqué sans que vous soyez au courant !

Une fois de plus, cette grosse arnaque pourrait mettre à mal toutes celles et ceux qui n'ont pas encore fait toutes les démarches nécessaires pour payer leurs impôts...

A l’heure où de plus en plus de français peuvent justement se plaindre de ne pas avoir assez de temps pour s’occuper du règlement de leurs impôts, on se doute bien que toutes les solutions pour essayer de s’en sortir pour gagner du temps peuvent parfois mettre à mal certains d’entre vous.

En effet, il ne se passe d’ailleurs plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre parler d’une très grosse arnaque, même si certains vont clairement se lancer parfois dans des démarches administratives qui sont très fastidieuses, mais qui s’avèrent être encore et toujours plus nécessaires, il faut bien l’avouer. Comme vous pouvez vous en douter, par ailleurs, si cette arnaque fait beaucoup de bruit en ce moment même, ce n’est pas par un simple hasard.

La date de déclaration de vos impôts arrive à grands pas !

Alors que de plus en plus de personnes en France vivent un vrai cauchemar depuis la crise économique, et encore un peu plus depuis l’inflation, il se trouve que les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes, si bien que vous pourriez même avoir un peu de mal à sortir la tête de l’eau…

Pour bien comprendre la situation actuelle des choses, il va falloir en revanche prendre les devants, et essayer de bien comprendre comment vous allez pouvoir faire pour essayer de payer vos impôts comme il se doit, sans faire de fraude, et surtout, sans prendre de retard ! Comme on le sait, les retards ne sont pas acceptés, et sont même plutôt sanctionnés !

Si vous avez l’habitude de ne pas prendre en considération les différentes dates pour rendre votre feuille d’impôts bien remplie, alors vous pourriez avoir parfois du mal à vous retrouver dans le vert sur vos comptes… Mais, pire encore, cette petite annonce de piratage pourrait bien vous faire payer le prix fort !

Attention, cette arnaque arrive au pire moment pour les français !

Devant des français qui peuvent avoir de grandes difficultés à payer leurs impôts, et même parfois à savoir comment s’y prendre pour déclarer leurs impôts, on se doute bien que les arnaques peuvent parfois avoir le vent en poupe, et cela a pu se confirmer.

⚠️ Escroquerie ⚠️

L'ouverture de la déclaration d'#impôts voit les #messages frauduleux se multiplier

C'est du #phishing / #hameçonnage

Rappel : les mails des finances publiques finissent par

👉" @dgfip.finances.gouv.fr"

Si ce n'est pas le cas, c'est une #arnaque, ne cliquez pas pic.twitter.com/cfgRlkTyMp — Gendarmerie du Rhône (@Gendarmerie_069) April 26, 2023

Pour le vérifier, d’ailleurs, c’est assez simple : il vous suffit de vérifier si vous avez accès à votre compte sur le site des impôts : vous aurez la réponse immédiatement ! Dans le cas où vous êtes concerné, vous allez notamment avoir un message qui vous indique qu’une tentative de fraude a pu être détectée par le passé : votre compte va alors être bloqué ! Mais, malheureusement, c’est là que le piège pourrait bien se retourner contre vous, et vous mettre dans une situation assez délicate…

Et si vous recevez un mail vous indiquant que vous bénéficiez d’un remboursement d’#impôt, ne cliquez pas sur le lien, c'est une #arnaque destinée à voler vos coordonnées bancaires !https://t.co/Bq1s0He5D6 — 60 Millions de consommateurs (@60millions) April 17, 2023

Une démarche particulière pour activer votre compte

Comme vous avez pu vous en douter, si votre compte est bloqué, il est tout à fait possible qu’un pirate essaye tant bien que mal d’accéder à votre compte. Celui-ci a même peut-être pu pirater votre adresse e-mail par le passé !

Par conséquent, si vous vous retrouvez dans une telle situation, avant de demander à réactiver votre compte, nous encourageons vivement à bien changer le mot de passe de votre boite mail, afin de pouvoir être sûr que le pirate ne récupère pas une bonne fois pour toutes les identifiants de votre compte sur le site des impôts…