Attention à votre déclaration d’impôts, vous prenez un risque considérable si vous avez fait cette grosse erreur !

Alors que de plus en plus de français se tournent vers des conseils en ligne pour remplir leur feuille de déclaration d'impôts, il est tout à fait possible que vous ayez fait une très grosse erreur sans même vous en rendre compte...

Une fois de plus, même si certains d’entre vous auront la chance de ne pas avoir besoin de remplir leur déclaration d’impôts qui est peut-être déjà pré-remplie, cela ne sera clairement pas le cas de tout le monde !

Et pour cause, avec parfois des déclarations assez particulières qui demandent une attention assez particulière, ou même des erreurs qui pourraient bien se glisser sur ces dernières, il ne faut pas du tout prendre le sujet à la légère…

🗓️ #impots | Déclaration des revenus de l’année 2022 ! ✅ Valdoisiens, vous avez jusqu’au 8 juin pour déclarer vos revenus en ligne. ❓Vous avez besoin d’aide pour réaliser votre déclaration et souhaitez être accompagné ?

👉 Rendez vous dans l’un des 22 Frances Services du… pic.twitter.com/dFNq4RowY6 — Préfet du Val-d'Oise (@Prefet95) May 9, 2023

Une feuille d’impôts à analyser avec la plus grande rigueur !

En effet, on pourrait d’ailleurs très bien être tenté de prendre les devants et de valider directement sa déclaration d’impôts sans se poser plus de questions que cela, notamment pour les personnes qui n’ont pas beaucoup de temps et qui ne veulent pas du tout se poser de questions sur les différentes démarches à suivre pour remplir leur déclaration d’impôts.

Et pourtant, si vous ne faites pas bien attention, vous risquez malheureusement de faire une erreur assez considérable qui pourrait vous coûter assez cher. Pour vous aider, nous avons voulu prendre les devants et vous dire plus clairement ce que vous pouvez faire pour éviter le pire.

#impots Ne tardez plus et déclarez vos impôts en ligne 📷https://t.co/6TODnX4Dzs Une bonne déclaration, c’est aussi la garantie de bénéficier du juste montant de vos prestations ! pic.twitter.com/Zc7vMr4hvV — CAF Haute-Marne (@CAF_52) May 9, 2023

Avec notamment des modifications qui viennent tout juste d’avoir lieu sur les déclarations d’impôts, on peut dire que cela va malheureusement induire en erreur des millions de français qui pourraient très bien se tourner vers leur entreprise pour avoir une explication plus claire.

Concrètement, il y a notamment pu avoir un changement assez important sur les heures supplémentaires, et il est tout à fait possible que vous soyez concerné sans même que vous vous en rendiez compte à l’heure actuelle…

Attention aux heures supplémentaires, tout a changé depuis l’an dernier !

Si vous vous attendiez à pouvoir simplement valider votre déclaration d’impôts, avec notamment les heures supplémentaires que vous avez pu réaliser, et bien mauvaise nouvelle : il va falloir passer un peu plus de temps que prévu pour faire quelques vérifications ! En effet, la nouvelle vient tout juste de tomber, et on sait que certains d’entre vous pourraient même avoir beaucoup de mal à bien remplir leur déclaration d’impôts…

Dans les faits, il se trouve que le plafond des heures supplémentaires a pu être modifié drastiquement ! D’ailleurs, sur son site internet, ce n’est pas étonnant si le fisc vous demande donc de procéder à des vérifications minutieuses à ce sujet.

En effet, si vous ne faites pas tout le nécessaire, vous pourriez très bien le regretter par la suite… Pour couronner le tout, avec notamment une erreur qui aurait pu se glisser dans le logiciel de la DGFIP, on se doute bien que certains qui ne sont pas bien au courant pourraient se retrouver avec une très grosse erreur sur leur déclaration d’impôts pré-remplie…

Une grosse amende si vous ne déclarez pas les bonnes heures !

Pour éviter de recevoir une grosse amende à cause de votre déclaration d’impôts, il faudra donc bien vérifier la case 1AJ / 1BJ et 1GH ou 1HH pour les heures supplémentaires : cela peut prendre un temps assez considérable, mais vous n’y échapperez pas !

Pour aller encore plus loin, si vous souhaitez ne pas devoir payer d’amende par la suite, n’oubliez surtout pas de vérifier tous les autres aspects avant de valider votre déclaration d’impôts pour cette année…