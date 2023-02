Vous risquez de payer une grosse amende si vous ne payez pas cette case sur votre feuille d’impôts !

C’est une nouvelle qui risque de ne pas faire plaisir à tout le monde ! En effet, à l’heure où les français vivent encore et toujours plus dans le désespoir, on peut dire que cela pourrait bien avoir des conséquences encore plus lourdes que ce que l’on imagine. Même si certains français ont pu avoir, cette année encore, de très bonnes surprises en voyant le montant des impôts qu’ils allaient devoir payer, on imagine que cela a pu être une surprise de courte durée pour d’autres.

Une déclaration à réaliser avant le 30 juin si vous êtes propriétaire !

Une fois encore, cette nouvelle fiche d’imposition apporte son lot de nouveautés, et ces dernières ne seront pas toujours en faveur de celles et ceux qui veulent faire de belles économies. En effet, si vous êtes propriétaire de plusieurs logements, c’est une mauvaise nouvelle qui vous attend et qui pourrait bien vous coûter assez cher.

De plus, avec cette nouvelle case qui apparaît sur votre feuille d’impôts, les conséquences pourraient être assez dramatiques si vous ne faites pas tout le nécessaire… En effet, on sait d’ores et déjà que les personnes qui ne remplissent pas cette fameuse case avant la date limite du 30 juin vont risquer une très lourde amende. Si vous ne souhaitez pas être concerné par cette situation, nous vous encourageons à bien lire les quelques lignes qui suivent…

Comme vous le voyez, cette nouvelle fiche d’impôts réserve bien des surprises, et il se pourrait même que certains d’entre vous découvrent encore de nouvelles choses avant que vous la remplissiez dans les jours ou dans les prochaines semaines à venir.

Plus de taxe d’habitation… sauf pour ces français !

C’est une nouvelle assez particulière que certains ont pu découvrir depuis le début de l’année. En effet, cela fait déjà plusieurs fois que l’on entend parler des taxes d’habitation qui auraient dû être complètement retirées depuis déjà quelques années, mais force est de constater que ces dernières ont pu être assez présentes dans certaines villes. En effet, on avait même pu constater une certaine augmentation pour certains français qui ne se sont pas privés pour le signaler sur les réseaux sociaux.

Mais alors que des millions de français se réjouissent de ne plus avoir besoin de payer de taxe d’habitation, c’est la douche froide pour tous les autres ! En effet, c’est même une nouvelle assez terrible qui pourrait donner lieu à de vrais débats publics, notamment après la réforme des retraites qui pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

Les propriétaires ont donc pour obligation de déclarer qu’ils ont une ou plusieurs résidences secondaires, et cela pourrait alors donner lieu à des poursuites si vous ne faites pas tout le nécessaire…

Une déclaration obligatoire qui pourrait vous coûter cher !

Comme vous l’avez donc compris, la DGFIP ne plaisante pas avec le monde de l’immobilier ! Si vous avez une résidence secondaire, vous pouvez donc vous rendre directement sur la plateforme en ligne qui vous permettra d’indiquer que vous avez bien une résidence secondaire.

Si vous souhaitez faire cette démarche, ne tardez pas trop, car vous n’avez peut-être plus beaucoup de temps pour y répondre à l’heure où vous pourrez lire ces quelques lignes ! En effet, après la date limite, il sera alors purement et simplement impossible de faire un nouveau recours pour éviter de payer cette amende…