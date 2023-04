Attention, la date de déclaration d’impôts approche, et vous risquez d’être en retard !

Bien que certains français affirment avoir une certaine phobie administrative, on sait d’ores et déjà que le gouvernement pourrait prendre une décision radicale pour tous les retardataires !

Et pour cause, si certains peuvent faire leur déclaration d’impôts en temps et en heure, on constate aussi que d’autres vont avoir beaucoup de mal à savoir où donner de la tête quand il s’agit purement et simplement de se rendre sur le site des impôts un peu trop tardivement pour faire sa déclaration…

Ces français qui ont une certaine phobie administrative…

Comme vous allez le voir, la date approche assez rapidement, et même si vous pourriez avoir tendance à penser que cette date est assez lointaine, nous vivons dans un quotidien où nous n’avons parfois pas le temps de voir les jours et les semaines passer ! Bien que vous ayez encore un peu de temps devant vous, ou du moins, en fonction du moment où vous pourrez lire ces quelques lignes, il va falloir clairement ne rien laisser passer, sans quoi vous pourriez avoir du mal à savoir où donner de la tête !

Bien évidemment, on sait également que chaque année, il peut y avoir de gros retards, mais aussi des erreurs sur la feuille d’imposition des français ! Alors que l’on sait que la campagne d’informations du gouvernement pourrait être assez proche et encore plus complète sur le sujet, on se doute bien que certains d’entre vous ne vont pas trainer pour envoyer leur déclaration d’impôts, quand d’autres pourraient bien attendre le tout dernier moment pour se lancer dans une telle histoire…

En revanche, si on savait déjà que l’impôt sur le revenu pouvait être parfois assez difficile à comprendre pour certains d’entre vous, peu de personnes auraient pu imaginer que cela allait pouvoir poser ayant de problèmes…

Ne manquez pas ces dates, vous pourriez le payer très cher !

Si certains d’entre vous pensaient que la date pour rendre sa déclaration d’impôts était bien plus avancée que cela, autant dire que vous allez pouvoir avoir une très mauvaise surprise ! En effet, il est assez fréquent de voir, chaque année, des français complètement oublier de rendre leur feuille d’impôts en temps et en heure ! Cette année, et comme les autres années, on a pu voir que les dates de déclaration d’impôts étaient données en fonction des différentes zones de résidences…

Zone 1

Si vous vous trouvez dans la zone 1, alors vous devrez rendre votre feuille de déclaration d’impôts avant la date du 25 mai. Cela inclut notamment tous les départements entre le numéro 01 (Ain) et le numéro 19 (la Corrèze).

Zone 2

Pour la zone 2, la date est différente ! En effet, vous allez avoir la chance d’avoir un peu plus de temps pour rendre votre déclaration d’impôts, même si certains n’hésiteront pas à dire que cela n’est pas bien juste… Concrètement, les départements qui se situent /strong>du 20 (pour la Corse) au 54 (pour le département de la Meurthe et Moselle) pourront alors rendre leur feuille d’impôts remplie le 1er juin !

Zone 3

Vous pensiez avoir de la chance en vous situant en zone 2 ? Et bien, dans les faits, la zone 3 est encore plus avantageuse ! En effet, les départements qui se situent du 55 (pour la Meuse) et jusqu’au département 976 (Mayotte) pourront alors attendre jusqu’au 8 juin pour compléter leur feuille d’impôts ! De quoi donner envie de déménager pour certains…