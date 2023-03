Ce client de Lidl vit un cauchemar, il reçoit une amende après s’être rendu deux fois dans le magasin dans la même journée !

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on ne puisse entendre parler de la fameuse enseigne allemande et de ses magasins… Il faut bien dire qu’en seulement quelques années, on peut clairement voir que Lidl s’est rapidement imposée comme une référence incontournable dans le milieu du discount, si bien qu’il serait aujourd’hui assez compliqué et même difficile d’imaginer comment des millions de personnes en France pourraient arriver à manger à leur faim sans cette enseigne…

Une image écornée à cause d’une simple histoire !

Et pourtant, on a pu récemment lire une histoire assez hallucinante concernant un client qui a pu se trouver dans une situation qu’il n’avait certainement pas imaginée par le passé, et qui a pu clairement le surprendre.

Je ne m’attendais pas à ce qu’ils règlent tout. Mais le responsable à qui j’ai parlé ne voulait tout simplement pas m’aider. Je dépense environ 300 Livres par mois dans leur magasin !

Bien évidemment, il s’agit ici d’un cas assez exceptionnel, et il y a même assez peu de chances que vous vous retrouviez dans le même cas que Tony, ce fameux client de l’enseigne allemande Lidl, ou plutôt, on peut peut-être dire ancien client !

En effet, comme vous allez le voir, ce client ne semble pas bien avoir pu apprécier le fait d’avoir reçu une amende pour avoir pu se rendre dans le magasin Lidl près de chez lui non pas une, mais bien deux fois, dans une seule et même journée !

Si cela a de quoi clairement surprendre toutes celles et ceux qui peuvent habituellement se rendre dans les magasins de l’enseigne allemande, on imagine bien que cela va avoir des répercussions assez énormes sur l’image de l’enseigne chez celles et ceux qui sont assez fidèles à Lidl…

Nos systèmes de gestion des parkings sont en place pour aider à assurer la disponibilité des places de stationnement pour nos clients. Et, c’est donc décevant lorsque nous apprenons qu’un client authentique a reçu un avis de frais de stationnement !

Des promotions dont il ne pourra plus profiter…

Pourtant, quand on sait que ce fameux client de l’enseigne Lidl a pu se rendre pendant de très nombreuses années dans ce magasin pas comme les autres, on pourrait avoir tendance à penser que tout se déroulait au mieux pour lui, et qu’il avait donc très clairement ses petites habitudes qu’il pouvait alors prendre au quotidien.

Malheureusement, vous allez voir que rien n’a pu se passer comme prévu pour ce fameux client, si bien qu’il va devoir malheureusement payer une amende qu’il n’avait vraiment pas prévu de payer avec son budget…

Et pourtant, avec des promotions toutes plus hallucinantes les unes que les autres chaque semaine, on se doute bien que certains clients de l’enseigne allemande ne se privent pas pour venir plusieurs fois en magasin ! Mais, quand ce client a pu venir deux fois dans la même journée dans le Lidl de Greenock, en Écosse, rien ne s’est passé comme prévu, et il a dû payer une très grosse amende…

Une centaine d’euros à payer pour ce client de Lidl !

Contre toute attente, et comme il a pu le raconter sur les réseaux sociaux, Tony Reif se souviendra toute sa vie de ce 15 janvier dernier, où il a pu recevoir une grosse amende, et non des moindres…

Le personnel a été vraiment dédaigneux à mon égard dans le magasin !

En effet, les caméras du parking du magasin ne semblent pas bien avoir pu apprécier le fait qu’il ait pu se garer un peu trop longtemps sur le parking du magasin. Il faut dire que, exceptionnellement, il s’est rendu non pas une seule fois mais bien deux fois dans le magasin. Malheureusement pour lui, comme il a pu le dire au journal du Mirror, et bien la situation est telle que le magasin n’a pas pu le rembourser…