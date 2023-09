Chez Primark, c’est sans doute le pire produit à ne pas acheter

Ces dernières années, les enseignes telles que Action, Primark ou Normal ont vu leur popularité croître grâce à une offre variée et tendance en termes de mode, beauté et décoration.

Cependant, il semblerait que certains produits proposés par ces géants du commerce ne soient pas aussi fiables qu’ils paraissent.

Récemment, l’UFC-Que Choisir a mis en lumière un produit skincare chez Primark présentant des risques pour la santé.

Le comparatif des substances toxiques dans les cosmétiques établi par l’UFC-Que Choisir #

Selon l’UFC-Que Choisir, plusieurs produits de beauté vendus chez Primark seraient à fuir en raison de leur composition chimique. L’organisme s’est basé sur un comparatif des substances toxiques présentes dans les cosmétiques pour dresser cette liste.

Parmi les produits pointés du doigt, un produit skincare destiné au visage se distingue particulièrement comme étant dangereux pour la santé.

Le Nourishing Lip Balm PS… Primark : un baume à lèvres controversé #

D’après l’analyse réalisée par l’UFC-Que Choisir, le produit incriminé est le baume pour les lèvres Nourishing Lip Balm à la vitamine E et à l’huile de jojoba vendu sous la marque PS… chez Primark.

Sur 153 produits testés, c’est ce baume qui a reçu la note la plus basse, avec une lettre D. Cette notation reflète un « risque significatif » pour la santé en raison des substances toxiques contenues dans sa formule.

Les ingrédients controversés présents dans ce produit sont notamment le Petrolatum, Cera microcristallina, Paraffin et Paraffinum liquidum. Ces composants peuvent représenter un danger pour les allergiques aux dérivés pétroliers ou pour ceux qui cherchent des cosmétiques naturels.

L’UFC-Que Choisir déconseille ainsi l’utilisation de ce baume à lèvres nourrissant Primark pour les nourrissons, les femmes enceintes, les enfants, les adolescents et également les adultes.

D’autres alternatives chez Primark, des produits notés A #

Heureusement, il ne s’agit pas d’une généralité chez Primark. En effet, de nombreux autres produits proposés par l’enseigne ont obtenu la note de A, traduisant une composition exemplaire sans risques pour la santé. Parmi ces alternatives, on compte les masques en tissu et les différents sérums proposés par la marque.

Masque en tissu hydratant et apaisant : à base d’aloe vera, convient à tous les types de peaux sensibles

Masque en tissu purifiant : enrichi en charbon actif, idéal pour les peaux mixtes ou grasses

Sérum hydratant : formulé avec de l’acide hyaluronique et d’autres ingrédients naturels pour favoriser l’élasticité et la fermeté de la peau

Sérum anti-âge : combinant des peptides et antioxydants pour lisser les rides et ridules

Il est important de toujours prendre le temps de lire attentivement la liste des ingrédients présents dans les produits cosmétiques afin de vous assurer qu’ils correspondent bien à vos attentes et à vos besoins.

Les enseignes concurrentes et leur offre en termes de produits de beauté #

Certaines enseignes concurrentes telles que Action et Normal proposent également une gamme variée de produits de beauté à petits prix. Bien que leur réputation ait pu être ternie par quelques scandales dus aux compositions chimiques de certains articles, ces magasins demeurent tout de même un excellent endroit pour dénicher des pépites en matière de mode, de beauté et de décoration.

Il suffit d’être vigilant quant aux indications fournies sur les étiquettes et consulter les avis et recommandations sur les composants controversés.

Chez Primark comme dans n’importe quelle autre enseigne du même genre, il est essentiel de rester informé et attentif quant à la composition des produits cosmétiques que l’on achète, afin de préserver sa santé et celles des autres. Et comme le dit si bien l’adage « mieux vaut prévenir que guérir ».