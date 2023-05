Lidl fait le buzz sur la toile avec sa nouvelle semaine corse, vous allez halluciner !

Une fois de plus, la marque allemande n’a pas fait les choses à moitié, et elle compte bien le montrer !

Alors que de plus en plus de français se plaignent de ne pas pouvoir avoir la chance de partir en vacances, on a pu voir que la fameuse marque allemande a décidé de prendre les devants. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que même si certains d’entre vous peuvent avoir la chance de dénicher quelques produits alimentaires à bas prix, cela reste de plus en plus rare. Ceci étant dit, il y a encore quelques bons plans à suivre qui pourraient bien vous permettre de gagner des sommes considérables sur vos dépenses habituelles.

Lidl frappe très fort avec cette nouvelle semaine !

Comme on a pu le voir par le passé, Lidl tente parfois le tour pour le tour en proposant des produits encore plus fous les uns que les autres. Cela a notamment été le cas très récemment avec des produits pour cuisiner à l’extérieur, à travers notamment un barbecue et un four à pizza qui a fait parler de lui. En revanche, personne ne s’attendait à pouvoir découvrir une situation aussi folle que celle que l’on vient de découvrir à travers le dernier catalogue de la marque.

Une fois de plus, même si certains d’entre vous ont pu essayer de se rendre dans d’autres magasins pour essayer de faire de grosses économies, c’est bel et bien chez Lidl que vous allez pouvoir trouver la perle rare. En effet, avec la gastronomie corse qui est mise en avant et qui va faire plaisir à bon nombre d’entre vous, on se doute bien que tout cela va pouvoir faire plaisir aux personnes qui ont le moins de moyens financiers. En revanche, il va falloir faire très vite !

La concurrence vit un gros cauchemar à cause de Lidl !

En cette période assez difficile dans laquelle nous vivons, on se doute bien que les concurrents de Lidl ne vont vraiment pas se priver pour essayer de lutter contre la marque. Même si on a pu avoir l’occasion de lire tout et son contraire récemment, il se pourrait bien que Lidl se retrouve face à une déferlante de clients avec cette grosse semaine.

En ayant décidé de mettre les petits plats dans les grands, Lidl entend bien faire parler de son enseigne pendant le contexte de cette crise économique qui n’a vraiment rien de facile, il faut bien l’avouer. Que ce soit avec de la coppa tranchée, du saucisson corse, ou de la tomme de brebis, vous allez adorer !

En revanche, si vous voulez pouvoir essayer de vous lancer dans une telle démarche, alors vous allez devoir faire face à toutes sortes de déboires si vous n’avez pas de chance : on sait que les stocks sont très limités chez Lidl, et qu’il n’y en aura par conséquent pas pour tout le monde.

Néanmoins, avec de plus en plus de magasins Lidl qui ouvrent leurs portes un peu partout en France, on se doute bien qu’il y a au moins un magasin Lidl près de chez vous, quand il n’y en a pas plusieurs !

D’autres produits complètement fous chez Lidl !

Une fois de plus, même si Lidl peut parfois proposer des produits assez fous avec cette semaine italienne, on va pouvoir constater une fois de plus que la marque a tout simplement décidé de proposer de plus en plus de produits pour les amateurs de bonne gastronomie.

En effet, vous allez notamment pouvoir retrouver des promotions totalement inédites, dont certaines d’entre elles ne devraient pas pouvoir faire long feu si on en croit bien les personnes qui ne veulent pas attendre plus longtemps pour aller se rendre chez Lidl.