Lidl met en vente un produit indispensable pour le jardin cet été, vous allez halluciner !

Une fois de plus, on peut dire que la grande enseigne discount réussit un vrai tour de force !

Ces derniers temps, on avait pu avoir l’occasion de critiquer assez violemment la marque allemande Lidl à plusieurs reprises, et pour cause, certains disent même que la marque a été détrônée par une autre il y a déjà quelques semaines de cela.

Lidl se lance dans un nouveau domaine pour faire le buzz !

En revanche, dans le contexte dans lequel on se trouve, personne n’aurait pu imaginer que la fameuse enseigne allait pouvoir frapper aussi fort que ce qu’on a pu voir dans le dernier catalogue.

En effet, on peut dire que cet été ne pourra pas se faire vraisemblablement sans la marque allemande ! Pour vous en rendre compte, il vous suffit d’ailleurs de voir combien il est parfois facile de trouver des produits tous aussi fous les uns que les autres sur la toile, et notamment sur le site de Lidl qui propose tous ses produits, comme ce superbe spa gonflable.

Ceci étant dit, tout cela était en réalité sans compter sur le fait que Lidl allait pouvoir se différencier avec notamment de tous nouveaux produits que l’on ne s’attendait vraiment pas à voir dans les rayons de l’enseigne. Vous allez d’ailleurs très vite voir que Lidl a décidé de mettre les petits plats dans les grands, même si on peut toujours reprocher à l’enseigne de ne proposer que des quantités qui soit assez limitées.

En effet, on savait que Lidl pouvait très bien proposer des produits de toutes sortes dans ses rayons, mais ce sont essentiellement les produits alimentaires qui avaient pu faire un gros carton chez Lidl il y a de cela quelques années déjà. Alors, quand on leur apprend notamment que la marque a aussi décidé d’investir le jardin avec ce spa Bestway à seulement 349 euros, on se doute bien que cela va vraiment faire toute la différence en comparaison à toutes les autres grandes enseignes de la grande distribution en ce moment même.

C’est le moment de préparer le jardin avec Lidl

On savait d’ores et déjà que l’enseigne allemande n’avait pas peur d’aller encore et toujours plus loin en ce qui concerne les nouveautés qu’elle peut proposer dans ses rayons. En effet, avec notamment des produits pour le jardinage que l’on a pu voir dans le dernier catalogue, cela devrait forcément pouvoir donner lieu à des ruptures de stock dans certains magasins.

En effet, vous avez forcément pu entendre parler à un moment donné de la marque Bestway de Lidl qui fait un très gros carton. Visiblement, cela ne semble pas être sûr la fin pour Lidl qui a décidé de faire une vente spéciale dès ce jeudi 1er juin, et cela, pour notre plus grand bien !

Ceci étant dit, vous n’êtes pas sans savoir que même si la marque a d’ores et déjà pu proposer toutes sortes de produits similaires par le passé, cette fois-ci, il semblerait que Lidl ait décidé de frapper encore plus fort en ce qui concerne le prix de ce spa, avec une réduction de 150 euros. De quoi faire plaisir en cette période d’inflation…

De grosses ruptures de stock sont prévues dans les magasins !

Si on pouvait clairement penser que la marque avait prévu de s’arrêter là, et bien les consommateurs en ont visiblement décidé autrement. En effet, si vous vous rendez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que les français sont nombreux à vouloir se rendre dans leur magasin Lidl le plus proche.

Avec des stocks qui sont assez limités, on se doute bien que cela devrait pouvoir donner lieu à de vraies bousculades dans certains magasins en particulier !