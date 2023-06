Nouveau coup de pression pour Lidl, un autre géant du discount s’installe en France et les conséquences pourraient être terribles !

Alors que de plus en plus de français vivent dans des conditions assez difficiles financièrement, on a pu voir une nouvelle qui allait pouvoir aller enfin dans leur sens !

Même si on constate que Lidl arrive à frapper très fort depuis déjà quelques années déjà, on a pu voir notamment que certains français n’arrivent plus du tout à joindre les deux bouts et à terminer les fins de mois plus facilement…

En effet, comme vous pouvez vous en douter, on a même pu constater récemment que Lidl n’était plus du tout l’enseigne préférée des français dans le domaine du discount, contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer…

Lidl vit un cauchemar avec de plus en plus de concurrence !

Avec notamment la boutique Action qui a pu faire beaucoup de bruit très récemment, avec notamment une implantation en France qui a fait plaisir à une bonne partie des consommateurs, cela reste un vent de fraîcheur qui est très agréable !

Et pourtant, face à toutes ces nouvelles qui ne sont pas toujours très faciles à lire, on peut voir que Lidl souffre encore et toujours plus, si bien que l’enseigne allemande pourrait être amenée à prendre une décision assez radicale dans les prochaines semaines à venir.

Il faut dire que la marque allemande essaie toujours d’innover encore et toujours plus, si bien que cela peut parfois donner lieu à de très grosses critiques sur les réseaux sociaux…

En revanche, peu de personnes auraient pu penser que la fameuse marque allemande allait pouvoir continuer à faire des efforts de la sorte, à l’heure où de plus en plus de français ont justement besoin de préparer l’été !

En effet, dans les derniers catalogues de l’enseigne allemande, on a pu aussi bien des barbecues que des salons de jardin, ou encore des collections de survêtement assez étonnantes. Mais, plus récemment, la marque allemande est dans la tourmente à cause d’un nouveau concurrent…

Ce concurrent propose des prix à seulement 1 euro !

Une fois de plus, si on a pu entendre parler de ce fameux nouveau concurrent de Lidl, ce n’est pas par hasard ! Tout comme cela a pu être le cas pour les magasins Action, ces magasins sont arrivés avec un concept assez novateur et qui va peut-être faire beaucoup de mal aux concurrents qui sont aussi dans le discount.

En effet, si vous n’avez pas encore pu entendre parler des magasins TEDi, ce n’est très probablement qu’une question de temps ! Avec une première ouverture de magasin dans la ville d’Évreux, il se pourrait bien que l’enseigne prenne une décision radicale dans les prochaines semaines pour s’implanter et venir concurrencer les autres géants du discount comme Lidl, Action, ou encore Noz. Une fois de plus, il s’agit ni plus ni moins d’une enseigne allemande, et celle-ci a prévu de prendre un peu plus de terrain dans les prochaines semaines à venir…

Une implantation qui va se faire progressivement !

Dans la presse, la marque TEDia donc pu prendre la parole pour dire haut et fort qu’elle comptait bien s’implanter en France avec plus d’une dizaine de magasins à venir en France.

Même si, pour le moment, on constate que les ouvertures de magasins auront surtout lieu dans le nord de la France, et dans l’ouest, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que TEDi s’implante dans bien d’autres régions qui pourraient venir. La question qui se pose désormais est : comment Lidl va pouvoir réagir face à ces prix encore et toujours plus bas ?