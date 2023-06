Lidl se lance dans une foire aux vins exceptionnelle, il n’y en aura pas pour tout le monde !

Avec l’été qui est en train d’arriver à grands pas, et de plus en plus de barbecues et de repas en famille qui sont en train de s’organiser, on peut dire que Lidl va réussir à faire un vrai tour de force dans les jours à venir. En effet, l’annonce vient tout juste de tomber, et cela pourrait très clairement faire l’effet d’une bombe pour des millions de clients qui apprécient la marque.

Une flambée des prix hallucinante dans le vin !

Même si les bouteilles de vins que non paie parfois retrouver chez les cavistes sont parfois assez coûteuses, il faut bien avouer que cela pourrait vraiment donner lieu à des situations toutes plus folles les unes que les autres pour tous ces français qui ont pris soin de faire de vraies économies.



En effet, inutile de dire par ailleurs que même si vous n’avez aujourd’hui aucune idée de la façon dont il faut vous y prendre pour arriver à faire de grosses économies, la réponse se trouve en réalité tout juste sous vos yeux ! Avec cette foire aux vins que l’on vient tout juste d’apprendre par Lidl, c’est le moment où jamais pour vous de remplir votre cave à vins !

On a pu voir que si certains d’entre vous ne se privaient pas pour boire un peu de bon vin parfois, comme cela peut être le cas sur les réseaux sociaux où les partages de bonnes bouteilles de vin se cumulent, ce n’est pas sans voir parfois des montants assez exorbitants pour certaines bouteilles précises.

Même si les tarifs sont toujours justifiés, il faut bien être honnête : cela peut très souvent donner lieu à des pertes colossales pour certaines familles qui sont dans le besoin. Et pourtant, on a pu voir que Lidl avait décidé de réagir dans ce contexte si particulier…

Bon il y avait une foire aux vins chez Lidl. Encore une fois j'ai exprimé mon sens du sacrifice en acceptant d'adopter quelques bouteilles 😇 pic.twitter.com/6xXfuHzPOb — Moisan Virginie (@moisan_virginie) December 1, 2021

Lidl lance sa foire aux vins, il ne reste plus que quelques jours !

Si on savait d’ores et déjà que Lidl ne faisait pas les choses à moitié, c’était encore une fois sans compter sur cette nouvelle annonce qui a pu faire énormément de bruit. En effet, c’est notamment sur le catalogue de la firme que l’on a pu avoir l’occasion de découvrir un catalogue assez rempli de promotions en tous genres, ce qui devrait faire plaisir à toutes celles et ceux qui ne pensaient pas pouvoir trouver du vin à un prix aussi ridicule que celui que l’on a pu voir.

Dans les faits, même si certaines bouteilles de vin chez Lidl vont très vite se retrouver en rupture de stock, il y a quand même une très belle opportunité qui s’offre à vous en ce qui concerne le choix en place dans les rayons.

Foire au vins chez Lidl, good pick. Classy white #Bordeaux from Pierre Luton, Château Marjosse. Fruity & savory #wine. Top price value pic.twitter.com/sE5B0Fom8L — JBstein 🇺🇦 (@bouteille_bonne) September 10, 2017

Vous allez très vite remarquer que Lidl va pouvoir frapper assez fort, notamment avec une communication très agressive mais qui fait peur a voir pour la concurrence.

Des stocks très limités dans les rayons de Lidl

Une fois de plus, si vous voulez pouvoir profiter de toutes ces bonnes bouteilles disponibles dans le catalogue de Lidl, cela va devoir se faire avec une certaine envie de se lancer dans toutes sortes de projets pour l’été, entre les barbecues, les anniversaires, et surtout les fêtes entre amis que vous allez adorer.

Enfin, même si Lidl n’a pas encore pu communiquer sur la prochaine foire aux vins qui aura lieu prochainement, on se doute bien que ce n’est maintenant plus qu’une question de temps en réalité.