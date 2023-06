Lidl est dans la tourmente, ce magasin discount serait le moins cher en France, découvrez-le vite !

Une fois de plus, on constate que les français n'hésitent plus du tout à changer d'idées quand il s'agit de trouver encore et toujours plus de bons plans...

A l’heure où la crise économique fait de plus en plus de mal, on peut dire que les tous derniers mois auront été assez éprouvants pour les millions de français qui ne savent toujours pas où donner de la tête…

En effet, entre les différentes crises, l’inflation, et notamment les mauvaises nouvelles qui ont vraiment pu rythmer toute l’actualité, nous sommes clairement en droit de nous demander comment il est encore possible de retrouver un peu de sérénité dans notre quotidien.

C’est la guerre entre les discounters !

Face à cette situation, les français n’ont pas hésité à prendre les devants et à trouver des solutions pour essayer de joindre les deux bouts, quitte à prendre parfois des décisions assez radicales, il faut bien se l’avouer. Même si certains auront notamment choisi de se tourner vers certaines solutions qui laissent parfois vraiment à désirer, on constate que d’autres ont pu aussi prendre d’autres décisions assez étonnantes, il faut bien le dire…

Dans les faits, avec une bataille qui fait rage dans le domaine du hard-discount, on se doute bien que tout va pouvoir être mis en œuvre pour donner de nouvelles idées à certains concurrents, et notamment aux différents concurrents de la marque Lidl qui ont dû redoubler d’ingéniosité ces derniers temps. Si vous vous trouvez dans une situation financière assez difficile, et bien les quelques lignes qui suivent pourraient bien tout changer pour vous !

En effet, même si on sait très bien que certains n’auront pas forcément de difficultés à savoir où donner de la tête, on se doute bien que cela va pouvoir clairement donner lieu à des idées pour essayer de s’en sortir avec un nouveau concurrent de Lidl dont vous avez peut-être déjà entendu parler…

Un nouvel arrivant qui pourrait tout changer pour Lidl…

Alors que le ministre de l’Économie a récemment demandé aux grands groupes industriels de faire de sérieux efforts sur les prix pratiqués, on a pu constater que les efforts en question n’étaient malheureusement pas toujours à la hauteur des espérances de chacun.

Et pourtant, on a pu tout de même remarquer quelques efforts de la part de certains grands noms de la distribution comme Lidl, mais toutefois, il se pourrait bien que la fameuse enseigne allemande soit détournée par un autre géant, selon une enquête très sérieuse menée par le journal Le Parisien récemment.

Avec une enquête comparative qui a pu faire beaucoup de bruit récemment, on se doute bien que les différents prix pratiqués vont avoir bien du mal à faire face à ceux du nouveau concurrent de Lidl dont on vient tout juste d’entendre parler. D’ailleurs, vous le connaissez peut-être déjà, et vous avez peut-être même pu faire vos courses là-bas il y a quelques semaines déjà !

Action, Stokomani, B&M : qui va peut être détrôner Lidl ?

Selon cette enquête, cela serait donc pouvoir être l’enseigne Action qui pourrait bien prendre la place de Leader parmi les différents acteurs du discount ! En effet, on constate que des produits similaires que l’on a pu découvrir chez Action ont pu être proposés à des prix qui restent encore et toujours plus bas.

Si vous voulez en savoir plus, la meilleure des choses à faire est sans doute de vous rendre directement dans votre magasin pour vérifier si cela en vaut vraiment la peine…