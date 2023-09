Attention, certains produits Lidl sont considérés comme dangereux !

Pourtant, une récente étude menée par l’association de défense des consommateurs UFC-Que choisir met en évidence la présence d’un allergène interdit dans plusieurs références de la marque Cien, vendus dans les magasins Lidl en France.

Il est donc essentiel de se renseigner avant d’utiliser ces produits sur notre peau.

Analyse de la composition de 510 références de la marque Cien #

L’UFC-Que choisir a effectué une analyse approfondie de 510 références de produits cosmétiques de la marque Cien, distribuée exclusivement par Lidl dans l’Hexagone.

Dans cette liste, il y a Cien Classic Cream, Cien Crème solaire pour enfant SPF 50, Cien Sun, Cien Crème mains hydro, Cien Aqua Masque hydratant, Cien Déodorant men aqua 48h.

Cette liste est loin d’être exhaustive, et les résultats obtenus sont pour le moins inquiétants.

Un allergène interdit depuis 2022 identifié dans certains produits Cien #

En effet, cette analyse montre que plusieurs des produits mentionnés précédemment contiennent un allergène interdit depuis l’année dernière dans leur composition.

Cet allergène, dont le nom n’a pas été révélé, serait toxique pour le système de reproduction et est donc considéré comme dangereux pour les utilisateurs. Selon l’UFC-Que choisir, cet allergène ne devrait en aucun cas être présent dans des produits cosmétiques.

Une alerte pour les consommateurs : prudence avec ces produits #

Cette découverte interpelle sur la qualité des produits distribués par la chaîne Lidl, et pose la question de la vigilance du contrôle effectué sur ces derniers. Il est donc important de rester vigilant quant aux cosmétiques que nous utilisons chaque jour, en vérifiant systématiquement leur composition.

Vérifiez régulièrement la composition de vos produits, restez informé des nouvelles réglementations concernant les cosmétiques, faites confiance à des marques reconnues.

Comment protéger sa peau face à ces problématiques ? #

Pour éviter tout risque lié à l’utilisation de produits potentiellement dangereux pour notre peau ou notre santé, il est recommandé de suivre quelques conseils.

Se tourner vers des produits certifiés biologiques ou naturels, consulter les avis d’autres consommateurs, ne pas hésiter à changer de marque si un produit présente un problème, rester attentif aux actualités concernant les produits cosmétiques.

Cette étude de l’UFC-Que choisir vient rappeler l’importance d’être vigilant quant à l’utilisation des produits cosmétiques, mais également à la nécessité pour les entreprises de respecter les normes imposées.

Les consommateurs doivent rester attentifs à la composition des produits qu’ils utilisent et ne pas hésiter à se tourner vers des alternatives plus sûres et naturelles pour prendre soin de leur peau.