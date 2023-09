Nous faisons toutes ce rituel beauté alors qu’il est très nocif

Le monde de la beauté et des soins pour la peau est en constante évolution, avec de nouvelles tendances et produits qui apparaissent régulièrement.

Une habitude matinale commune à toutes les femmes pourrait s’avérer nocive pour leur peau, selon une récente étude. Selon le site Culture Femme, l’usage quotidien du savon sur la peau, surtout sur le visage, serait en réalité très mauvais pour notre épiderme.

Ce rituel beauté, ancré dans nos routines depuis des décennies, pourrait même causer des dommages à long terme.

Pourquoi le savon est-il si nocif ? #

Le savon est un détergent qui a été conçu pour éliminer les impuretés et les bactéries présentes sur notre peau. Toutefois, il ne fait pas la distinction entre les bonnes et les mauvaises bactéries.

Résultat : en nettoyant notre visage quotidiennement avec du savon, nous détruisons également les bactéries bénéfiques nécessaires au bon fonctionnement de notre épiderme.

De plus, le savon a tendance à assécher notre peau. En effet, sa composition alcaline affecte directement le film hydrolipidique, qui est essentiel à la protection naturelle de notre peau contre les agressions extérieures et le maintien de son hydratation.

Ainsi, l’utilisation régulière du savon peut provoquer une sécheresse cutanée, des irritations, voire même de l’eczéma.

Une routine beauté à repenser #

Face à ces révélations, il est donc nécessaire de remettre en question nos habitudes et d’adopter une nouvelle routine pour prendre soin de notre peau. Mais alors, comment choisir le bon produit nettoyant pour sa peau ?

Afin d’éviter les effets néfastes du savon, il est préférable de se tourner vers des produits nettoyants spécifiquement conçus pour la peau.

Privilégiez des Eaux Micellaires ou des Lait Démaquillant, qui ont une composition beaucoup plus douce que celle du savon. Ces produits permettent de retirer efficacement les impuretés et traces de maquillage sans irriter ni dessécher la peau.

De plus, ils respectent davantage la barrière hydrolipidique et le pH de la peau.

Adapter sa routine aux besoins de sa peau #

Il est également important de prendre en compte ses propres besoins et problèmes cutanés lorsqu’on choisit un nettoyant pour la peau. Par exemple, en cas de peau grasse ou acnéique, on optera plutôt pour un gel nettoyant purifiant sans alcool ni parfum ajouté, afin de ne pas aggraver les problèmes existants.

Faire un gommage régulier #

Pour conserver une peau éclatante et en bonne santé, faire un gommage régulièrement (environ une fois par semaine) est essentiel. Non seulement cela permet d’éliminer les cellules mortes sans pour autant irriter la peau, contrairement au savon, mais cela facilite également l’absorption des produits de soin appliqués sur le visage.

Les autres alternatives au savon #

S’il est difficile de se passer complètement du savon dans votre routine beauté, voici quelques alternatives moins agressives pour votre peau :

Les savons surgras contiennent davantage de corps gras, ce qui protège la barrière hydrolipidique de la peau tout en nettoyant.

Les pains dermatologiques sans alcalins sont spécialement formulés pour être doux sur la peau et respecter son pH naturel.

Les huiles de nettoyage ont une composition plus douce que celle du savon et sont très efficaces pour retirer les impuretés et traces de maquillage, même waterproof.

Il est temps de repenser notre routine beauté et de choisir avec soin les produits que nous utilisons au quotidien sur notre peau. Délaisser le savon traditionnel au profit de produits nettoyants plus doux ou d’alternatives adaptées à notre type de peau permettra d’améliorer à la fois l’apparence et la santé de notre épiderme. La clé d’une belle peau est avant tout une bonne routine beauté !