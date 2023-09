Un esthéticien recommande deux produits vendus chez Primark, c’est fou !

Selon Louis, un professionnel en esthétique relayé par TikTok, les enseignes discount comme Lidl, Action ou encore Primark peuvent être une excellente solution pour obtenir des produits de qualité sans se ruiner.

L’esthéticien Louis partage ses bons plans sur TikTok #

Louis, esthéticien de profession, accumule un nombre croissant de followers grâce à ses conseils avisés et intéressants. Il se penche notamment sur ces marques peu onéreuses proposées par des enseignes discount et désire partager ses coups de cœur avec le public.

En effet, selon lui, il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent dans ses sérums, crèmes et autres masques pour le visage.

Grâce à son expertise, Louis nous aide à faire la différence entre les meilleurs produits de beauté et les moins bons, notamment chez l’enseigne Primark.

Les patchs pour les yeux enrichis au rétinol de Primark #

Le premier produit proposé par notre expert est les patchs pour les yeux au rétinol de Primark. Ces derniers sont très abordables et ont pour principal objectif d’estomper les ridules et d’éclaircir votre regard. L’esthéticien Louis nous rassure en affirmant qu’ils « sont parfaits pour lisser les ridules ».

Une formule efficace à base de rétinol, un actif anti-âge performant. N’importe qui peut l’utiliser, même si vous avez une peau sensible. Il est facile à utiliser et ne nécessite pas beaucoup de temps.

Les résultats obtenus avec ces patchs sont comparables à ceux, plus onéreux, d’autres marques de beauté, affirme l’esthéticien Louis.

Le PS Skin + Lactic Acid Booster Serum de Primark : entre exfoliation douce et hydratation #

Le deuxième produit recommandé par notre expert à acheter chez Primark est le PS Skin + Lactic Acid Booster Serum. Il s’agit d’un sérum qui mise sur les bienfaits de l’acide lactique pour améliorer l’apparence de la peau tout en l’hydratant grâce à sa formule enrichie en acide hyaluronique.

Selon Louis, ce sérum conviendra « même aux peaux sensibles » et sera optimal pour celles et ceux en quête d’une peau lisse et hydratée.

Voici quelques avantages de ce sérum : un actif performant de l’industrie cosmétique : l’acide lactique. Une action combinée : exfoliation douce et hydratation, grâce à l’acide hyaluronique contenu dans cette formule. Conçu pour tous les types de peaux, il présente donc une grande polyvalence.

Un rapport qualité/prix imbattable #

En somme, ces produits recommandés par l’esthéticien Louis chez Primark sont la preuve qu’il est possible de prendre soin de sa peau sans se ruiner. Avec leur prix réduit et leurs effets notables comparables à ceux des grandes marques, ils offrent un rapport qualité/prix imbattable qui justifie pleinement le choix de suivre les conseils avisés de notre expert en beauté.

Que vous souhaitiez améliorer votre routine beauté actuelle ou que vous cherchiez des idées de cadeaux originaux et accessibles pour vos proches, n’hésitez pas à opter pour les patchs au rétinol et le sérum à l’acide lactique de Primark.

En faisant confiance aux conseils de Louis, vous obtiendrez des résultats satisfaisants tout en économisant sur votre budget beauté !