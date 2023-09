Primark a enfin expliqué à ses clients comment prononcer son nom et Twitter devient fou

Primark, c'est l'enseigne incontournable et pourtant, elle a encore des secrets à nous révéler par rapport à la prononciation !

Dans le monde des marques et enseignes, il y a souvent des débats sur la façon de les prononcer. Par exemple, la manière de prononcer « Primark » divise les gens entre « Pry-mark » et « Pree-mark ».

Ce n’est pas le seul cas où nous commettons des erreurs dans la prononciation des marques.

Après Primark, IKEA, l’erreur universelle #

Tout le monde connaît IKEA, cette marque suédoise incontournable pour l’ameublement et la décoration intérieure. Mais saviez-vous que la majorité d’entre nous la prononce mal ? En effet, au lieu de dire « I-ké-a », comme on l’entend souvent en France, la bonne prononciation serait plutôt « I-key-yah».

Nutella et le dilemme du T #

Ce célèbre pot de pâte à tartiner occupe une place importante dans nos cuisines, mais peu de personnes savent comment le prononcer correctement. Dans la prononciation originale italienne, le T a un son dur : « Noot-ella ». Mais force est de constater qu’en France, la majorité d’entre nous dit « New-tel-la ».

Les marques de mode et leur subtilité #

Plusieurs marques de mode sont souvent victimes d’une prononciation erronée. Par exemple :

Adidas et son accent #

La plupart des Français prononcent cette marque sportive « A-di-dasse ». Pourtant, nous devrions employer un accent aigu sur le « i » : la prononciation correcte est en réalité « A-dii-das ».

Hermès : ne prononcez pas le H #

Le fameux créateur français Hermès porte un nom bien connu, mais assez mal prononcé par beaucoup. Disposez-vous à effacer ce H muet qui vous trahit ! La bonne prononciation est « Ér-mess », et non pas « Her-mess ».

Les enseignes alimentaires ne sont pas épargnées ! #

Nos grandes enseignes alimentaires ne sont pas exemptées du sort : Auchan, Lidl et Carrefour connaissent leurs propres erreurs de prononciation.

Auchan : une erreur méconnue #

Tout le monde connaît la tumultueuse histoire de Gérard Mulliez, fondateur d’Auchan. Alors que beaucoup continuent à dire « Ouch-an », il semblerait que « Au-chane » soit en réalité plus proche de la prononciation souhaitée par son créateur.

Lidl et sa précision germanique #

Cette chaîne allemande de magasins discount a depuis longtemps envahi notre territoire, mais sa prononciation divise toujours autant. La bonne manière de dire Lidl serait « Li-dle », avec un I court et précis.

Carrefour comme Primark : les deux erreurs courantes #

Ce géant français de la grande distribution est souvent victime d’erreurs de prononciation émanant des consommateurs étrangers. Les anglophones ont tendance à dire « car-ré-four » tandis que les hispanophones affirment qu’il faut dire « car-re-fure ». Pourtant, seul le doux son du mot français est correct : « Ca-rre-four».

Pourquoi ces erreurs avec Primark sont-elles si fréquentes ? #

Ces erreurs de prononciation ne proviennent pas uniquement d’un manque de connaissance linguistique. Elles peuvent être liées à différents facteurs tels que l’influence culturelle, le contexte dans lequel on aborde une marque ou simplement l’habitude d’une mauvaise prononciation véhiculée par notre entourage.

En fin de compte, peu importe que ce soit pour Primark ou d’autres comment nous prononçons les noms de marques et enseignes tant que nous comprenons leur sens et ce qu’ils représentent. Cependant, il peut être intéressant de connaître la bonne prononciation pour éviter certaines situations embarrassantes, cultiver notre curiosité linguistique et améliorer notre communication quotidienne.

En guise de conclusion, pourquoi ne pas vérifier sur Internet la prononciation exacte de vos marques préférées ? Peut-être pourriez-vous surprendre votre entourage avec cette connaissance lors de vos prochaines conversations.

