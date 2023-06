Lidl fait un carton avec cette promotion sur ces équipements en partenariat avec Thierry Marx !

Alors que Lidl a pu récemment faire le buzz en communiquant notamment sur un futur projet qui a fait un gros carton à l’étranger, on imagine clairement que cela va pouvoir faire encore plus de bruit avec notamment cette nouvelle que l’on vient d’entendre de partout !

D’ailleurs, c’est aussi que les réseaux sociaux que la marque n’hésite plus du tout à prendre les devants pour essayer de se démarquer de tous les autres.

Lidl fait le buzz avec une nouvelle annonce !

Avec un carton annoncé pour ce produit pour la cuisine, on se doute par ailleurs que cela va faire un peu plus de bruit chez les concurrents qui ne pensaient pas pouvoir découvrir de tels équipements avec des casseroles Masterpro.

Même si on a pu lire tout et son contraire au sujet de la fameuse marque allemande, il y a notamment une promotion assez dingue dont on a pu entendre parler récemment et qui va vraiment vous étonner.

Des ustensiles de cuisine imaginés par Thierry Marx bientôt en vente chez Lidl – Cuisine Actuelle https://t.co/MWqBHdvYwI — Vincent Lanon (@vlanon) May 21, 2023

En effet, cela n’aura pu échapper à personne : avec l’inflation qui fait de plus en plus de mal à certains d’entre vous qui n’arrivent plus à s’en sortir, on se doute bien que cela va faire un peu de mal aux concurrents qui ne pensaient pas que Lidl allait pouvoir frapper aussi fort avec des casseroles, mais aussi des couteaux et des poêles.

Récemment, la marque avait pu en effet communiquer sur de grands efforts à mener pour éviter notamment aux français de dépenser leur argent dans des produits alimentaires inutiles ou même un peu trop coûteux.

Bonne nouvelle : à partir du 5 juin 2023, vous pourrez vous équiper comme un vrai chef grâce aux ustensiles de cuisine imaginés par Thierry Marx en vente chez Lidl. https://t.co/uEBaQb6lPh — Journal des Femmes (@journalDfemmes) May 25, 2023

Néanmoins, il se trouve qu’avec cette très grosse annonce que l’on a eu l’occasion de découvrir sur la toile, cela pourrait bien avoir de très lourdes répercussions. En effet, même certains grands noms de la distribution en France ne vont pas réussir à pouvoir réaliser face à cette grosse annonce que Lidl a pu réaliser avec son dernier catalogue.

De plus en plus de français se ruent dans les rayons !

Une fois n’est pas coutume, on va pouvoir remarquer que Lidl n’a rien fait à moitié avec cette nouvelle promotion qui va vous rendre complètement dingue. En effet, on a notamment pu découvrir que la marque allemande a réussi à frapper assez fort très récemment dans le domaine du jardinage, mais c’est ici dans le milieu de la cuisine que l’on a pu découvrir que Lidl avait purement et simplement décidé de faire du bruit.

Comme vous pourrez le voir, par ailleurs, il y a même quelques magasins de la marque qui ne vont pas pouvoir faire plaisir à tout le monde, ce que l’on peut vraiment regretter. En effet, comme à son habitude, la fameuse marque allemande a décidé de limiter les sels des produits mis en promotion cette semaine pour éviter d’avoir un surplus en stock après cette semaine assez exceptionnelle et même inédite…

D’autres produits disponibles à partir du 5 juin grâce à Lidl !

Pour aller encore un peu plus loin, Lidl a voulu notamment proposer encore plus de promotions, que ce soit avec des accessoires complémentaires à celui-ci, ou encore dans d’autres domaines.

Si on sait parfaitement que certains ne seront pas satisfaits de voir que les produits repérés sont d’ores de déjà disponibles, il va falloir faire très vite pour tous les autres qui ne voudraient pas manquer une telle opportunité.

Pour savoir s’il y a encore une chance de trouver cet équipement, en revanche, vous n’aurez pas d’autre choix que d’aller vous rendre sur place pour le vérifier par vos propres yeux…