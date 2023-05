Un produit rappelé massivement chez Intermarché, vous êtes peut être concerné !

Alors que de plus en plus de personnes vivent aujourd’hui dans des situations de plus en plus précaires, on constate que la situation financière est devenue assez difficile à supporter. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ces derniers mois encore, on a pu déceler de plus en plus d’arnaques en tous genres chez toutes celles et ceux qui ne voulaient pas dépenser des sommes bien trop importantes.

Les magasins Intermarché sont mis à mal par ce rappel de produit !

Comme vous pouvez vous en douter, même si certains d’entre vous ont pu déjà se lancer dans des situations assez compliquées malgré eux, on peut dire que cela pourrait bien ne pas s’arranger du tout avec ce rappel de produit massif. Vous n’êtes d’ailleurs pas sans savoir que cela pourrait avoir des répercussions encore et toujours plus impressionnantes pour les personnes concernées qui apprécient la salade.

#RappelProduit

Roquette Bio – Saint Eloi Risques : Salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) Motif : Présence de Salmonellehttps://t.co/pHJLHJhqZP pic.twitter.com/fPlkbxLmeb — RappelConso (@RappelConso) May 22, 2023

A l’heure où certains veulent justement tout faire pour se faire plaisir avec des produits alimentaires qui leur permettront tout simplement de souffler un peu, on aurait pu penser que la grosse vague de rappels de produits que l’on avait pu connaître très récemment allait pouvoir s’arrêter.

En revanche, c’était sans compter sur cette mauvaise nouvelle qui a pu faire beaucoup de bruit très récemment, surtout si vous allez faire vos courses chez Intermarché.

En effet, avec un rappel de produit aussi massif comme celui que l’on a pu découvrir il y a de cela tout juste quelques heures sur les réseaux sociaux, cela a de quoi faire très peur à celles et ceux qui ne voulaient justement pas avoir affaire à une situation aussi dingue et dramatique : il s’agit tout simplement d’un rappel de salade roquette bio !

Il faut dire que ce n’est pourtant pas la toute première fois que l’on peut entendre parler d’un rappel de produit comme celui-ci, et sans doute pas la dernière non plus. Mais alors, comment la situation a-t-elle pu dégénérer de la sorte ?

Et bien, si personne ne saurait encore le dire à l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, on sait en revanche que cela pourrait avoir encore de lourdes conséquences…

Des clients de grandes enseignes concernés sans le savoir !

Une fois de plus, même si la nouvelle a pu faire beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, il y a malheureusement de fortes chances que vous n’en ayez pas encore entendu parler. En effet, bien que le sujet soit vraiment pris au sérieux par les autorités en France, on se doute bien qu’il est très difficile de savoir où donner de la tête.

En revanche, ce qui est sûr, c’est que le dispositif qui a pu être mis en place n’a rien laissé au hasard, n’en déplaise à toutes les plus folles rumeurs que l’on a pu lire ici et là sur la toile. Le numéro de lot a même été communiqué, il s’agit du 43294874 032 XX:XX (tous codes horaires). En effet, rien ne nous dit encore si les répercussions de ce rappel de produit pourront avoir des incidences sur d’autres produits dans le domaine de la grande distribution…

Un cauchemar annoncé, une présence de Salmonelle dans la salade !

Si certaines enseignes rangent aujourd’hui la roue pour le tour en essayant de proposer par exemple le fameux panier pour lutter contre l’inflation, on se doute bien que cela ne sera pas forcément suffisant.

Fort heureusement, si vous faites tout de même très attention aux différents produits que vous allez acheter dans la grande distribution et que vous regardez assez régulièrement la mise à jour de la plateforme en ligne Rappel Conso, vous devriez pouvoir éviter quelques rappels de produits. En revanche, il faut tout de même bien avoir conscience que le risque zéro n’existe pas !