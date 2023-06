Au secours, les clients de ce grand magasin sont contraints de devoir ramener un produit de toute urgence !

Mauvaise pioche pour les plus gourmands d’entre vous, on vient d’apprendre une nouvelle terrible !

Alors que de plus en plus de personnes en France ont de vraies difficultés à pouvoir se lancer la tête la première dans des achats alimentaires moins coûteux, on peut dire que cela a pu s’avérer être une telle nécessité que personne n’aurait pu imaginer il y a de cela quelques mois déjà.

En effet, on a notamment pu remarquer très récemment que les français pouvaient parfois avoir un peu de mal à joindre les deux bouts, notamment à travers quelques statistiques qui restent assez édifiantes.

#RappelProduit

NOUILLES A LA CHINOISE AUX CREVETTES – CARREFOUR LE MARCHE Risques : Substances allergisantes non déclarées Motif : Erreur d’étiquetage engendrant la présence d’un allergène non mentionné (SOJA)https://t.co/8ymNiaCjUv pic.twitter.com/QZLKbTxxt5 — RappelConso (@RappelConso) May 31, 2023

Le cauchemar est sans fin pour Carrefour !

En revanche, il faut bien avouer que personne n’aurait pu penser qu’on allait découvrir un cauchemar aussi fou que celui qu’on a découvert récemment dans la grande distribution. Pour bien vous en rendre compte, il suffit de voir combien il est parfois assez facile de se lancer à la recherche des rappels de produits sur la toile comme ces nouilles à la chinoise.

Vous allez très vite voir que certains d’entre eux peuvent vite vous concerner, notamment si vous faites majoritairement vos courses dans ma grande distribution, avec ici un produit « Carrefour Le Marché ». Même si on leur dit que les plus gourmands d’entre vous pourront parfois avoir la chance d’échapper à des rappels de produits, il y a en réalité une très grosse part d’inconnues qu’il est purement et simplement impossible de découvrir ou encore de savoir en prenant toutes les précautions possibles.

D’ailleurs, les rappels de produits que l’on peut retrouver ne concernent pas forcément des produits contaminés ! Il arrive parfois, en effet, que certains rappels de produits soient purement et simplement liés à des erreurs d’étiquetage que l’on retrouve parfois. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’en faire les frais, et bien il se pourrait bien que cela ne soit qu’une simple question de temps pour vous.

Des contaminations qui n’en finissent plus !

Même si les rappels de produits ne font pas la une des grands journaux, à part quelques exceptions qui ont pu faire beaucoup de bruit ces dernières années, il faut bien avouer que cela risque de faire malheureusement plus de mal que ce que l’on pourrait s’imaginer.

Il ne se passe d’ailleurs plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre parler d’un rappel de produit sans les médias. Et pourtant, on peut dire que la grande distribution essaye tant bien que mal de limiter de façon assez drastique tous les rappels de produits, mais cela reste purement et simplement impossible.

Si on peut parfois entendre parler certains français de prises de décisions autour de l’alimentation, notamment pour faire attention à ne pas se tourner vers des produits qui peuvent laisser à désirer, cela reste bien plus facile à dire qu’à faire, d’autant plus qu’ici il s’agit d’une erreur d’étiquetage. Toutefois, si vous avez pu être victime de ce rappel de produit, il ne faut pas croire qu’il n’y a rien à faire !

Demandez vite un remboursement avant la date de fin !

Une fois de plus, les enseignes qui sont directement concernées par ce rappel de produit ont tout simplement décidé de prendre les choses en main, sans attendre le dernier moment !

Dans les faits, on a notamment pu voir qu’un numéro spécial avait pu être mis en place pour permettre à tous les clients concernés de se faire rembourser, si vous avez le lot 3276558371467, mais aussi d’avoir un point de contact si cela peut s’avérer nécessaire dans certains cas de figure. De quoi pouvoir rassurer toutes celles et ceux qui manquent très sérieusement de moyens financiers pour la saison estivale…