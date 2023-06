Carrefour : il faut vite vérifier si vous avez acheté ce produit récemment, il peut être contaminé !

Il est encore assez fréquent d’entendre parler de nos jours de plus en plus de personnes en France qui se retrouvent face à des situations difficiles, notamment au niveau de leur alimentation.

En effet, avec parfois de plus en plus de personnes qui ont purement et simplement décidé de faire de grosses économies, on pourrait penser qu’il suffit parfois de se tourner vers des aliments un peu plus douteux pour éviter des rappels de produits comme ici avec de bons cordons bleus. Ceci étant dit, comme on peut le voir une fois de plus ici, vous allez voir que cela n’est pas du tout suffisant, au contraire.

#RappelProduit

GAMME CORDONS BLEUS – CARREFOUR CLASSIC Risques : Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) Motif : Présence de corps étranger plastique dur bleuhttps://t.co/mauV7fwUXB pic.twitter.com/r8xXZrRtt3 — RappelConso (@RappelConso) June 2, 2023

Des rappels de produits qui sont de plus en plus massifs !

Malgré le fait que le l’on ait pu lire tout et son contraire sur la grande distribution, il est encore très fréquent d’entendre parler de certains aliments de très bonnes marques qui se retrouvent pourtant mis à mal avec des rappels de produits assez massifs.

Si vous vous intéressez de très près au milieu de la grande distribution, vous allez d’ailleurs voir qu’il ne suffit pas seulement de se procurer des produits plus chers pour éviter les rappels de produits, car ces derniers peuvent quand même arriver dans bien des cas de figures. En revanche, il faut bien l’avouer, personne n’aurait pu imaginer que l’on allait découvrir des rappels de produits aussi massifs chez Carrefour que ceux que l’on a pu découvrir une fois de plus ici dans ces grands magasins.

Malgré le fait que certains d’entre vous essaient de faire de vrais efforts dans leur alimentation, ce qui est une bonne chose, cela ne sera vraiment pas suffisant pour vous. Toutefois, les quelques informations qui suivent devraient vous permettre de savoir si vous êtes concerné ou pas par ce rappel de produit.

Les lots des produits concernés ont été communiqués, il faut tout vérifier !

Malheureusement, on sait d’ores et déjà que certains d’entre vous vont devoir faire face à un rappel de produit comme celui-ci, et cela, même si vous pouvez sans cesse redoubler de vigilance dans vos choix alimentaires. D’ailleurs, peu de personnes le savent, mais en réalité, les rappels de produits ne concernent pas que des produits alimentaires, au contraire.

Récemment, on a même pu entendre parler de rappels de produits dans le monde de la cosmétique, ou pire encore, en ce qui concerne les jouets pour les plus jeunes. Ceci dit, comme vous l’avez sans aucun doute compris ici, la situation est encore un peu différente et ne va pas pouvoir concerner que celles et ceux qui prennent le plus de précautions dans leurs achats.

Pour bien vous sensibiliser à tout cela, voici toutes les informations que vous devez savoir sur le sujet pour être sûr et certain de ne pas vous retrouver pris au dépourvu. De quoi donner lieu à des remboursements parfois massifs pour certains grands magasins qui sont directement concernés par cette situation plutôt fâcheuse, il faut bien l’avouer…

Des corps « étrangers » dans ces cordons bleus chez Carrefour !

Selon les informations qui ont pu être communiquées par Rappel Conso, la fameuse plateforme qui se charge de nos jours à communiquer sur le sujet, on a pu voir que ces cordons bleus contiennent potentiellement des matières dites étrangères.

A date, il n’a en revanche pas été précisé s’il s’agit de verre, de métal, ou encore de plastique, même si on parle d’un « plastique bleu ».