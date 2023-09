Rappel de produits : des lots de jambon blanc rappelés en raison d’un risque de listériose

Un rappel produit émis sur le site RappelConso #

Il concerne plusieurs lots de jambon blanc aux noix. Cet ingrédient clé dans de nombreuses recettes gourmandes, comme les carbonara, les galettes de pommes de terre ou encore accompagné de radis blancs, est malheureusement sujet à une problématique sanitaire.

Des lots de jambon potentiellement contaminés par la bactérie Listeria #

En effet, les produits concernés ont été identifiés comme pouvant contenir des traces de Listeria monocytogenes, une bactérie responsable de la listériose. Cette maladie peut provoquer des symptômes similaires à ceux de la grippe (fièvre, douleurs musculaires, nausées…) et peut être particulièrement dangereuse pour les personnes vulnérables telles que les femmes enceintes, les individus immunodéprimés ou les personnes âgées.

Les références des lots concernés par le rappel produit #

Malheureusement, le jambon blanc aux noix faisant l’objet de ce rappel produit ne provient pas d’une marque permettant de l’identifier facilement. Voici les références des lots concernés par le rappel produit :

0203238000000

Tous les lots

Date d’expiration entre le 08/08/2023 et le 13/09/2023

Ces lots de jambon ont été mis en vente dans plusieurs magasins, mais la liste n’a pas été fournie par le site gouvernemental.

Que faire si vous avez acheté l’un de ces lots de jambon blanc ? #

Si vous avez acheté l’un des lots de jambon concernés par ce rappel, il est impératif de ne pas consommer le produit et de le rapporter à votre point de vente habituel pour obtenir un remboursement. Si vous avez déjà consommé du jambon provenant d’un lot concerné et que vous présentez des symptômes semblables à ceux de la grippe ou de la listériose, il est fortement conseillé de consulter rapidement un médecin.

Pour plus d’informations sur cette alerte #

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements au sujet de ce rappel produit, vous pouvez également contacter le numéro dédié à cette problématique : 05.57.52.10.10.

Prévenir les risques liés aux produits alimentaires : #

Cet incident rappelle l’importance de toujours rester vigilant face aux informations relatives aux rappels de produits alimentaires. Pour cela, il est recommandé de s’abonner aux avis de rappel publiés régulièrement sur le site RappelConso ou de suivre les actualités sanitaires en lien avec l’alimentation.

N’hésitez pas à partager cette information autour de vous, notamment auprès des personnes susceptibles d’être plus vulnérables face aux risques associés à la listériose. Veillez également à toujours vérifier les dates de consommation et les références des produits achetés, afin d’éviter toute situation potentiellement dangereuse pour votre santé et celle de vos proches.

Faire face aux rappels de produits alimentaires : adopter de bons réflexes #

Pour limiter au maximum les risques liés à la consommation de produits alimentaires potentiellement dangereux, il est important d’adopter quelques règles simples :

– Vérifiez systématiquement les dates de péremption des produits avant de les acheter et de les consommer.

– Conservez correctement les aliments, dans un endroit frais et sec ou au réfrigérateur selon les indications sur l’emballage.

– Prêtez attention aux consignes de conservation et de préparation des produits et respectez-les scrupuleusement.

– Enfin, consultez régulièrement les rappels de produits émis par les autorités sanitaires et prenez connaissance des mesures à appliquer si nécessaire.

En adoptant ces bonnes pratiques, vous contribuerez à protéger efficacement votre santé et celle de votre entourage face aux éventuels dangers liés à la consommation de denrées alimentaires potentiellement contaminées par la bactérie Listeria ou d’autres agents pathogènes.