Alerte à la listériose : rappel de cuisses de poulet Le Gaulois

Le rappel concerne plusieurs lots de cuisses de poulet Le Gaulois potentiellement contaminés par la bactérie Listeria #

Plusieurs lots faisant l’objet de cette suspicion portent le même numéro et code GTIN, mais avec des dates de péremption différentes.

Date de péremption des lots concernés jusqu’à fin août 2023 #

Les paquets de cuisses de poulet Le Gaulois à retourner en magasin ont une date d’expiration jusqu’au 20/08/2023, 21/08/2023 ou 24/08/2023. Il est important de ne pas consommer ces produits sous aucun prétexte et de les rapporter au point de vente pour obtenir un remboursement.

Listériose : quels sont les symptômes à surveiller ? #

La listériose est une infection provoquée par la bactérie Listeria. Si vous avez consommé un produit potentiellement contaminé, il est important de consulter rapidement un médecin si vous présentez les symptômes suivants :

– Fièvre, seule ou accompagnée de maux de tête

– Douleurs musculaires

Il faut être particulièrement attentif à ces symptômes pendant les huit semaines suivant la consommation, période d’incubation de la listériose.

Une bactérie potentiellement dangereuse pour les personnes vulnérables #

La listériose peut être une infection grave, surtout chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme les femmes enceintes, les personnes âgées ou celles souffrant de maladies chroniques. Dans certains cas, l’infection peut entraîner des complications neurologiques, une septicémie (infection généralisée) ou même la mort.

Chez les femmes enceintes, la listériose peut également causer une fausse couche ou un accouchement prématuré.

Que faire en cas de symptômes ou de doute sur la contamination ? #

Si vous pensez avoir consommé des cuisses de poulet Le Gaulois potentiellement contaminées par la Listeria et que vous présentez des symptômes évocateurs, il est recommandé de contacter rapidement votre médecin et de lui signaler la consommation d’aliments susceptibles d’être contaminés.

De même, si vous avez acheté et congelé ces produits sans les consommer, vérifiez les dates de péremption et la présence du code GTIN correspondant aux lots rappelés. Si vos cuisses de poulet sont concernées, ne les consommez pas et retournez-les au magasin.

Mesures de prévention pour éviter la listériose #

Pour réduire les risques d’infection par la Listeria, il est important de respecter certaines règles d’hygiène et de conservation des aliments :

– Laver soigneusement les légumes crus avant de les consommer

– Éviter de consommer des produits laitiers à base de lait cru, en particulier pour les personnes à risque (femmes enceintes, personnes âgées…)

– Respecter la chaîne du froid en vérifiant la température du réfrigérateur et en consommant rapidement les produits après achat

– Bien cuire les viandes, en particulier la volaille et les produits à base de viande hachée

En suivant ces recommandations, vous réduirez le risque d’infection par la bactérie Listeria et protégerez votre santé ainsi que celle de vos proches.