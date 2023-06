Rappel de produit : attention aux surgelés, vous êtes peut être contaminé sans le savoir !

Une fois de plus, on peut dire que même les plus grands amateurs de bonne nourriture risquent de voir rouge !

Si on avait pu déjà entendu parler certains consommateurs de certains soupçons concernant les plus grands produits que l’on retrouve dans notre alimentation fréquente, personne n’aurait pu penser que la situation allait devenir aussi catastrophique que ce que l’on a pu voir ici.

En effet, vous n’êtes pas sans savoir que des contrôles ont lieu assez régulièrement dans la grande distribution, et cela peut donner lieu parfois à des rappels de produits qui sont assez massifs.

#RappelProduit

Epinards hachés surgelés – Carrefour BIO Risques : Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) Motif : Corps étrangers – Présence potentielle de petits fragments métalliqueshttps://t.co/BkcUKpNyCG pic.twitter.com/wZlBzoo03J — RappelConso (@RappelConso) June 5, 2023

La grande distribution vit un vrai cauchemar !

On a pu le voir d’ailleurs il y a tout juste quelques mois à peine, avec notamment des scandales nationaux que certains consommateurs ne sont vraiment pas prêts d’oublier. Et pourtant, il se trouve que face à une telle situation qui concerne Carrefour, les français qui peuvent parfois perdre très gros en consommant des produits en tous genres ne se privent pas pour le signaler haut et fort.

Dans le contexte économique que l’on peut vivre de nos jours, et encore plus particulièrement depuis l’inflation, on se doute bien que les répercussions pourraient bien donner lieu à des scandales assez importants, comme cela a pu être le cas par le passé dans le monde de la grande distribution.

Mais si on a pu voir parfois certains français se tourner la tête la première vers des solutions pour essayer tant bien que mal de s’en sortir en achetant des produits surgelés, il faut savoir qu’il est malheureusement impossible d’anticiper sur les éventuels rappels de produits possibles. Face à une situation aussi critique que ce que l’on a pu voir encore très récemment, il faut d’ailleurs bien avoir conscience que les français qui sont directement concernés ne sauront pas forcément comment gérer une telle situation.

En revanche, depuis que l’on a pu entendre parler de cette problématique assez folle avec les épinards surgelés Carrefour Bio, il faut bien dire que les rappels de produits qui ne cessent de s’accumuler risquent de faire du mal à bien plus de monde que ce que l’on aurait pu imaginer. Il y aurait potentiellement des corps étrangers dans les légumes, avec notamment des fragments métalliques qui ont été évoqués !

Une erreur qui pourrait vous coûter très cher !

Bien évidemment, on se doute bien que ce n’est pas la première fois que l’on peut entendre parler d’un rappel de produit aussi massif que celui-ci, et ce n’est sûrement pas la dernière fois non plus. Comme vous allez le voir, il apparaît même que certains d’entre vous n’auront pas forcément bien envie de retourner dans les grands magasins, de leur de se retrouver du jour au lendemain avec un nouveau produit contaminé.

Si tout cela peut paraître assez étonnant que le papier, il faut quand même bien avoir conscience que cela reste quand même assez fréquent. Cela n’a d’ailleurs rien de très étonnant si on peut remarquer de nos jours que de plus en plus de personnes peuvent se tourner vers des producteurs locaux. Ceci étant dit, ce n’est pas parce que les produits n’ont pas de rappels de produits qu’il n’y a aucun risque !

Faites très attention au numéro de lot !

Face à ce rappel de produit assez massif pour ce grand nom la distribution, on a pu voir ici que de plus en plus de personnes voulaient très clairement se lancer la tête la première sans une prise de décision assez importante quand il s’agit de faire des courses.

En effet, pour faciliter tout cela, le site Rappel Conso propose même toute une démarche qui va vous permettre de connaître dans le détail toutes les conditions pour ramener votre produit rappelé.