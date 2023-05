Leclerc : mauvaise nouvelle pour les gourmands, ce produit est rappelé de toute urgence !

A l’heure où de plus en plus de personnes en France vivent dans des conditions encore et toujours plus difficiles, on se doute bien que cela va malheureusement donner lieu à des débats sans fin autour des aliments à privilégier ou à éviter par tous les moyens en ces temps très difficiles.

Et pourtant, si on savait d’ores et déjà que certains d’entre vous ne se privaient pas parfois pour prendre de lourdes décisions, sans quand il s’agit de faire des économies sur la vie de tous les jours, on imagine que cela va pouvoir aussi donner lieu à toutes sortes de mauvaises nouvelles, comme cela a encore été le cas ici.

EPINARDS HACHES 4/4 795G – NOTRE JARDIN Risques : Eléments traces métalliques (métaux lourds : plomb, mercure, cadmium…), Autres contaminants chimiques Motif : Risque de présence de perchlorates et de cadmiumhttps://t.co/0c73mHiCXV pic.twitter.com/gx3SVsxlQP — RappelConso (@RappelConso) May 27, 2023

De plus en plus de grands magasins sont concernés !

Bien évidemment, même si certains d’entre vous auront parfois des envies de se lancer dans des achats parfois très compulsifs quand il s’agit ni plus ni moins de manger en se faisant plaisir. Malheureusement, il se pourrait bien qu’une très belle promotion alléchante que vous aurez vu dans votre rayon de conserves pourrait bien se retourner contre vous.

En effet, il est même assez fréquent de voir que les produits qui sont mis en avant dans les rayons pour leurs produits assez bas le sont souvent pour d’autres raisons qui ne sont pas forcément mises en avant, comme ici avec ces épinards Notre Jardin.

En revanche, on peut dire sans trop se tromper qu’en ce qui concerne ce fameux rappel de produit, la situation est quand même un peu différente. Avec de plus en plus de consommateurs qui se rendent compte justement que les produits rappelés dans les magasins n’ont finalement rien à voir avec la qualité de ces derniers, cela va pouvoir avoir le mérite de rabattre les cartes.

Finalement, que vous avez beaucoup de moyens financiers, ou peu d’argent à investir dans votre alimentation, vous allez voir que vous êtes forcément concerné par une telle situation, ce qui leur donnait parfois des nouvelles assez difficiles comme celle-ci pour Leclerc.

Attention, ce produit doit être rappelé de toute urgence en magasin !

Une fois de plus, c’est encore une fois sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir que des consommateurs se sont émus de cette mauvaise nouvelle. Dans les faits, avec un rappel de produit comme celui-ci et qui fait froid dans le dos, où des traces métalliques pourraient être présentes, on imagine que cela ne va pas faire plaisir à tout le monde.

Ceci étant dit, si vous vous rendez compte que vous êtes directement concerné par ce rappel de produit, il ne faut vraiment pas vous inquiéter, surtout si vous n’avez pas le lot 3564700004951 ! En effet, vous allez notamment pouvoir découvrir que tout un dispositif a été mis en place pour vous permettre tout simplement d’avoir accès aux informations qui vous permettront ni plus ni moins d’éviter d’être concerné.

Comme vous allez le voir, il en faut parfois assez peu pour se rendre compte qu’un produit est rappelé, car même une simple erreur sur une étiquette d’un produit peut être la cause d’un rappel de produit.

Ne tardez pas pour ramener votre produit en magasin !

Une fois encore, même si un dispositif à en-tête mis en place pour vous permettre de ramener ce produit chez Leclerc et bénéficier d’un remboursement, ce n’est pas pour autant qu’il va falloir s’arrêter là et croire que vous n’allez pas pouvoir en profiter.

En revanche, autant dire que même si certains d’entre vous ne sont pas concernés par ce rappel de produit, un prochain pourrait bien vous rappeler à l’ordre !