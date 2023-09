Rappel produit : attention aux crevettes contaminées par Listeria

Rappel de crevettes rouges en France #

Cependant, une référence particulière fait actuellement l’objet d’un rappel en raison de la présence potentielle de Listeria. Il s’agit des crevettes entières cuites rouges Label 40/60 en provenance de Madagascar. La plateforme Rappel Conso rapporte cette information, qui concerne spécifiquement les crevettes mises en vente entre le 23 août et le 04 septembre.

Les symptômes liés à la listériose et la prévention #

Pour ceux qui auraient pu consommer ces crevettes potentiellement contaminées, il est important de surveiller l’apparition des symptômes suivants : fièvre, maux de tête et douleurs musculaires.

Si ces signes se manifestent dans les prochains jours, il est recommandé de consulter un médecin et de lui signaler cette consommation. Les personnes concernées peuvent également obtenir plus d’informations en contactant le numéro suivant : 06.76.27.13.49.

À lire Alerte à la listériose : rappel de cuisses de poulet Le Gaulois

Comment détecter ces produits ? #

Afin d’éviter tout risque sanitaire, il est essentiel de vérifier la provenance et les références des crevettes que vous achetez. Les produits concernés par le rappel sont facilement reconnaissables grâce à l’étiquette et aux informations mentionnées sur l’emballage.

Dans le doute, n’hésitez pas à demander conseil au personnel du magasin où vous faites vos courses.

Les dangers de la Listeria #

La listériose est une maladie provoquée par la bactérie Listeria monocytogenes, qui peut être présente dans certains aliments, notamment les viandes, poissons et crustacés crus ou insuffisamment cuits. Cette infection peut entraîner divers symptômes tels que des troubles gastro-intestinaux, des douleurs musculaires, des maux de tête et de la fièvre. Les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants et les personnes ayant un système immunitaire affaibli sont particulièrement vulnérables à cette infection.

À lire Rappel de produits : des lots de jambon blanc rappelés en raison d’un risque de listériose

Comment se protéger de la contamination ? #

Pour limiter les risques de contamination par Listeria, il est important de respecter certaines règles d’hygiène lors de la manipulation et de la consommation des aliments. Voici quelques conseils :

– Bien se laver les mains avant et après avoir manipulé des aliments, surtout s’ils sont crus ;

– Nettoyer régulièrement les ustensiles de cuisine ainsi que les surfaces de travail ;

– Conserver séparément les produits crus et cuits pour éviter la contamination croisée ;

– Veiller à bien cuisiner et cuire les aliments, en particulier les viandes, poissons et crustacés ;

– Consommer rapidement les produits frais et respecter les dates limites de consommation.

Les rappels de produits et les risques pour la santé #

Il n’est pas rare que des produits alimentaires soient rappelés en raison de la présence potentielle de bactéries ou de substances nocives. Ces rappels permettent de prévenir les risques pour la santé des consommateurs et de garantir la qualité des aliments vendus sur le marché. Pour rester informé des rappels de produits et des dangers sanitaires associés, n’hésitez pas à consulter régulièrement notre guide de rappel d’aliments.

En conclusion, faisons preuve de vigilance #

Le rappel des crevettes rouges 40/60 en provenance de Madagascar est un exemple parmi tant d’autres de l’importance d’être attentif aux informations concernant les produits que nous consommons. La listériose peut avoir de graves conséquences sur la santé, c’est pourquoi il est essentiel de suivre les recommandations de cuisson et de conservation des aliments afin de minimiser les risques de contamination. N’oubliez pas de vérifier la provenance des produits achetés et de rester informé des derniers rappels pour protéger votre santé et celle de votre famille.

À lire Les rappels de produits et les dangers pour la santé des consommateurs