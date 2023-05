Restaurants ouverts le 8 mai 2023 : on connaît enfin la liste des endroits où vous pourrez manger un bon repas !

Une fois de plus, nous avons bel et bien la chance de connaître un jour férié en ce lundi 8 mai 2023 ! En effet, alors que les années précédentes ont été assez catastrophiques pour le monde de la restauration, on peut dire que la citation a radicalement changé ces derniers temps, notamment avec l’année 2023 qui connaît un certain record en termes de nombre et jours fériés…

Une année charnière pour tous les restaurants en France !

Si vous voulez vraiment vous faire plaisir en mangeant dehors avec vos amis ou en famille,alors c’est le moment ou jamais pour vous d’aller profiter des restaurants des alentours ! En effet, vous allez clairement voir que les restaurateurs ne font pas les choses à moitié, et ont envie de prendre les devants pour donner envie aux français de se faire plaisir avec un bon repas.

Comme vous allez le voir, bon nombre d’enseignes ont pu décider d’ouvrir leurs portes aujourd’hui, et il y a parfois de très bonnes surprises auxquelles vous n’auriez jamais pu penser. En revanche, inutile de dire que les places vont être très limitées, et on sait même d’ores et déjà que certains d’entre vous vont avoir beaucoup de mal à trouver une place dans certains restaurants.

Par conséquent, même si la liste qui suit va vraiment pouvoir vous faire plaisir, autant dire tout de suite qu’il va falloir tout de même faire très attention à ne pas vous retrouver sans place dans le restaurant. Et vous, quel établissement allez-vous choisir pour ce lundi 8 mai 2023 ?

Voici la liste des restaurants ouverts en ce lundi 8 mai 2023

Si vous voulez vous faire plaisir ce midi, alors c’est le moment ou jamais pour vous de prendre votre téléphone et de réserver pour l’un des restaurants qui suit ! En effet, que vous ayez envie de cuisine française, italienne, ou encore américaine, autant dire que les surprises devraient être au rendez-vous pour tout le monde ! En revanche, avec des restaurants qui sont assez vite pris d’assaut, on sait clairement que cela ne va pas être facile pour tout le monde d’en profiter…

Buffalo Grill

Les plus grands amateurs de viande vont adorer se rendre dans leur restaurant Buffalo Grill aujourd’hui ! En effet, l’enseigne de restauration a tout simplement décidé de mettre les petits plats dans les grands en ouvrant ses portes en cette journée pas comme les autres. En revanche, il est malheureusement possible que certains restaurants locaux aient pu décider de fermer leurs portes. N’hésitez pas à vous informer localement pour en savoir plus !

Del Arte

Vous aimez la pizza ? Quelle question ! En effet, tout le monde aime la pizza… Et d’ailleurs, les fameux restaurants Del Arte l’ont bel et bien compris, si bien que l’on peut expliquer plus clairement le succès de cette très grande enseigne en France. Pour profiter d’une bonne pizza, il va falloir en revanche vous rendre assez tôt dans votre restaurant local, car on sait que certains établissements locaux vont être très rapidement remplis dans les quelques heures qui vont suivre…

Hippopotamus

Enfin, si vous voulez un bon hamburger, ou de la bonne viande,alors c’est le moment ou jamais de se rendre dans votre restaurant Hippopotamus le plus proche : vérifiez tout de même qu’il est bien ouvert avant d’y aller !