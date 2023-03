Elle va au restaurant et repart avec un message horrible du serveur !

Alors que des millions de personnes en France et dans le monde ne peuvent plus du tout se permettre de revenir au restaurant, peu de personnes auraient pu imaginer que l’on allait pouvoir découvrir une anecdote aussi folle. En effet, pendant très longtemps, et même plus précisément pendant la crise sanitaire liée au coronavirus, on a pu constater que les français ont été nombreux à se plaindre de ne pas pouvoir revenir au restaurant.

Des restaurants qui sont de moins en moins fréquentés !

Malheureusement, avec la situation actuelle qui a pu largement empirer récemment, et notamment avec la guerre en Ukraine qui a pu tristement donner lieu à des pertes d’argent colossales pour l’économie mondiale, on se doute bien que les conséquences le contraire pas s’arrêter là où on aurait pu le penser, au contraire.

Mais finalement, qu’est-ce qui a pu faire qu’une situation assez anodine qui aurait aussi bien dégénérer pour cette femme ? Et bien, comme vous allez le voir, il se trouve que cela aurait très bien pu vous concerner aussi, sans même que vous vous en rendiez compte !

Nous venons presque tous les week-ends et ma fille est polie et gentille. Elle n’a jamais causé le moindre problème dans votre établissement

Bien évidemment, avec notamment de plus en plus de personnes qui veulent revenir au restaurant après ces moments de vie tous plus difficiles à vivre les uns que les autres, on se doute bien que cela pourrait parfois donner lieu à des problématiques assez difficiles à valider !

En revanche, cette femme qui voulait se faire plaisir au restaurant ne s’attendait sûrement pas à un message de la part du serveur. Ce qui est sûr, c’est que cette mère de famille ne deviendra peut-être plus du tout au restaurant après cet épisode assez fou et tragique…

Un comportement horrible envers cette clientèle !

Devant de plus en plus de personnes qui n’arrivent pas à garder un peu de tolérance au quotidien, on se doute bien que les situations comme celle que l’on a pu découvrir avec cette sombre histoire sont de plus en plus nombreuses sur la toile…

En effet, c’est une fois de plus dans la presse anglo-saxonne que l’on a pu découvrir l’histoire assez horrible de cette femme… Alors qu’elle se rendait au restaurant pour se faire plaisir avec son enfant, rien ne s’est passé comme prévu pour elle ! Pour ainsi dire, c’est même un vrai drame qui a pu concerner bien d’autres mères de famille.

Alors que son bébé pleurait et avait faim, l’histoire raconte qu’elle ne s’est pas privée pour donner à manger à son enfant avec du lait maternel. Si cette situation paraît assez anodine pour certains d’entre vous, elle peut aussi être considérée comme assez choquante. C’est dans ce cadre précis que le serveur ne s’est pas privé pour prendre une initiative que peu de mères de famille auraient pu apprécier…

C’est une attitude irrespectueuse !

Un message qui fait peur à voir

C’est donc sur la note de la table que le serveur ne s’est pas privé pour laisser un message assez odieux à la mère de famille qui voulait simplement faire plaisir à son enfant en lui donnant à manger. En revanche, l’histoire ne nous dit pas si la mère de famille a pu aller plus loin avec des poursuites ou non.

Hey, Coffee Surpreme ! Vous feriez mieux d’éduquer un peu mieux votre personnel. Nous insulter et nous facturer de trop, c’est le contraire de l’hospitalité !

Peu de personnes le savent, mais il est en réalité autorisé de donner du lait maternel à son enfant dans un lieu comme un restaurant, même si ce serveur ne semblait pas vraiment au courant. On imagine que depuis cette histoire, il a pu avoir l’occasion de changer d’attitude envers ses futures clientes dans le restaurant.