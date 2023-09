Adieu le papier toilette : la date fatidique est fixée, découvrez ce qui va bouleverser nos habitudes !

Depuis le XIXe siècle, la société française a adopté une coutume devenue quasi-universelle à savoir l’utilisation du papier toilette.

Cet essentiel nous vient des frères Clarence et Irvin Scott.

Aujourd’hui, imaginer une journée sans ce bien-être matériel paraît presque utopique.

Face à l’urgence écologique qui ne cesse de prendre de l’ampleur, il est plausible de se demander si ce rituel demeurera éternel.

Le papier toilette s’apprête à nous quitter ? #

La genèse du papier toilette est relativement récente dans l’échelle temporelle de l’humanité. Bien que l’on pourrait succomber à l’idée préconçue que ce luxe a toujours fait partie de notre quotidien, de nombreuses cultures antérieures avaient leurs propres méthodes d’hygiène.

Prenons, par exemple, le cas de la grande civilisation romaine. Les Romains avaient élaboré un xylospongium, instrument constitué d’une éponge fixée à l’extrémité d’un bâton. D’autres peuples, dans leur ingéniosité, adoptèrent l’utilisation de fourrures d’animaux.

L’avènement du papier toilette, tel que nous le connaissons, ne survint qu’au crépuscule du XIXe siècle, façonné par les frères Scott. Ces visionnaires ont introduit le concept de feuilles détachables en cellulose en 1890. Depuis cette époque, en Occident, le papier toilette s’est solidement ancré dans nos mœurs, particulièrement en France.

En Asie, par exemple, les douchettes ont prévalu, étant à la fois plus hygiéniques et adaptées aux infrastructures locales. Il faut toutefois franchir le pas, car utiliser la petite douche pour le popotin, ce n’est pas si facile.

L’avenir des solutions écologiques pour le petit coin #

La transition écologique est inéluctable, et l’impact environnemental du papier toilette ne peut être négligé. Une prise de conscience collective se manifeste, et il est probable que le changement passera par une déconstruction de nos habitudes sanitaires. Une alternative envisagée serait une version réutilisable du papier, évitant ainsi sa dispersion dans nos canalisations.

Toutefois, l’efficacité de cette option du point de vue hygiénique demeure un sujet de débat.

Face à l’efficacité d’une douchette, le papier toilette semble en effet dérisoire. Il est bien connu que son utilisation n’élimine pas efficacement les résidus.

De surcroît, il est souvent la cause d’irritations pour les peaux délicates. Alors, pourquoi persistons-nous dans cette tradition ? Est-ce simplement par habitude ?

Il est encourageant de constater que les mentalités évoluent.

La marque Boku, par exemple, propose des solutions abordables pour s’aligner avec les toilettes japonaises, offrant une propreté sans égale.

Les retours sont positifs et semblent indiquer une transition vers des méthodes plus hygiéniques et respectueuses de l’environnement.