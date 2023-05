Cette petite fille se fait adopter, mais sa mère fait une découverte hallucinante qui va changer sa vie !

L’adoption est un sujet qui reste encore très délicat en France, et même dans bien d’autres pays encore, il faut bien se l’avouer ! En revanche, quand on parle d’adoption, on se rend compte parfois que cela peut nous amener vers des sujets encore et toujours plus étonnants les uns que les autres…

C’est bel et bien ce que l’on a pu découvrir une fois de plus avec cette petite fille qui a pu se faire adopter, et sa mère Dana, qui ne s’attendait surement pas à vivre une vie avec autant d’émotions…

En Moldavie, 437 paires de chaussures sont apparues devant l'ambassade de Russie à Chisinau, en mémoire des enfants tués par la Russie en Ukraine.

L'enlèvement d'enfants en Ukraine et leur adoption selon une procédure simplifiée constituent un véritable nettoyage ethnique @TSN.ua pic.twitter.com/Nq4q54x0kd — The Ukrainian Week (FR) /Tyzhden (@Ukr_Week_FR) November 21, 2022

Cette femme prend une décision radicale concernant sa maternité…

En effet, quand on peut parfois évoquer certaines situations similaires avec des histoires d’adoption, on se rend compte que cela peut vite tourner au cauchemar quand on voit que certains ne se privent pas pour prendre parfois des décisions assez difficiles avec leurs enfants adoptifs.

Et pourtant, on constate parfois que certains arrivent à déceler le vrai du faux dans toute cette histoire, et réussir à comprendre ce qui a pu provoquer une situation aussi complexe qui aura mené à une adoption. Néanmoins, quand cette mère de famille, Dana, a pu faire une adoption de petite fille, elle ne s’attendait sûrement pas à vivre autant d’émotions…

🔴ENQUÊTE ÉVÉNEMENT #LigneRouge 🇺🇦"Russie : les enfants volés d'Ukraine" 🎥Un document exceptionnel et bouleversant consacré aux enfants ukrainiens envoyés en territoire russe pour adoption 📺Lundi 06/02 à 20h50 sur @BFMTV pic.twitter.com/Y0tkT6DUqI — BFMTV INSIDE (@BFMTV_Inside) February 3, 2023

En effet, on peut dire que cette mère de famille de 35 ans et qui est célibataire a réussi à frapper très fort ! Au lieu d’attendre que le prince charmant allait pouvoir venir lui rendre visite, elle a décidé de prendre les choses en main contre toute attente, quitte à ce que certains n’apprécient pas ses gestes, ou ne soient pas en accord avec ce qu’elle a pu décider…

Si vous lisez ceci, rendez-moi ma fille

Une adoption qui ne se passe pas du tout comme prévu…

On peut dire que les adoptions sont parfois assez difficiles à vivre et à organiser pour les parents comme pour les enfants,en revanche, on ne pensait pas qu’une telle histoire aussi dingue allait pouvoir avoir lieu…

En effet, on a notamment pu découvrir l’histoire terrible de cette mère de famille, Dana, qui a pu adopter une fille de seulement 5 ans. Il faut dire que les parents de Jessy, cette petite fille, ont pu être portés pour morts en Ukraine, ce que l’on ne peut que déplorer dans le contexte actuel des choses.

Quand nous vous avons vu poster sa photo sur les médias sociaux, je vous ai écrit une lettre !

Mais, néanmoins, elle a pu se rendre par la suite que quelque chose ne se passait pas comme prévu… Au bout d’un an, elle a notamment pu recevoir une lettre qu’elle ne s’attendait vraiment pas à découvrir. C’est alors que, prise d’effroi, elle a découvert un message qui aurait pu bouleverser toute la vie de cette mère de famille célibataire, il faut bien le dire…

Un message hallucinant que la mère de famille reçoit…

En recevant une lettre de la soi-disant mère de famille qui lui demande de rendre sa fille, on peut dire que Dana a pu être complètement troublée… En effet, elle a tout simplement pu étudier la fameuse lettre, et s’est rendue compte que la lettre avait alors été envoyée depuis la Russie.

Je suis déprimée depuis. Je regrette qu’on l’ait emmenée sans lui révéler, sinon la presse s’en serait mêlée !

Ce n’est que quelques jours après que la jeune femme a pu découvrir que l’histoire était en fait loin d’être terminée, car la jeune fille n’était en fait pas orpheline, loin de là ! Fort heureusement, on se doute que la petite fille va bien depuis tout ce temps, même si on se doute que cela n’a pas été facile pour elle !