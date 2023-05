Face à la pénurie d’eau, ce restaurant prend une décision hallucinante pour éviter le gaspillage !

Une fois de plus, on peut dire que certains n'hésitent clairement pas à prendre les devants pour lutter devant la crise que nous traversons...

A l’heure où on peut entendre parler de restrictions de plus en plus inquiétantes, il se trouve que certains professionnels de la restauration ont tout simplement décidé de réagir bien plus tôt que ce que l’on aurait pu penser, mais surtout, d’une façon assez dingue…

En effet, comme vous allez le voir, il y a parfois des situations totalement inédites qui nous échappent et qui peuvent parfois donner lieu à des débats et des idées assez folles…

✅ Cette bouteille d'eau au supermarché vaut environ 50 centimes d'€. Or, cette même bouteille d'eau vaut environ 2€ dans un bar. Dans un bon restaurant ou dans un hôtel elle peut valoir jusqu'à 5€. Dans un aéroport, jusqu'à 10€. Et pourtant, la bouteille, la marque, la… pic.twitter.com/uajlwa5ygu — 🌍 Le Contemplateur (@LeContempIateur) May 8, 2023

Une pénurie d’eau de plus en plus inquiétante en France !

Si vous vous trouvez dans une région où la chaleur fait rage, alors vous devez sans doute savoir qu’il est tout à fait possible que de nouvelles restrictions s’appliquent peut-être dans les jours ou dans les toutes prochaines semaines à venir. Pour ainsi dire, vous avez même peut-être déjà reçu des notifications qui vous demandent de ne pas complètement remplir votre piscine cet été, ou de le faire avec énormément de précautions…

En effet, avec un avenir qui est bien plus qu’incertain, il se pourrait que des millions de personnes en France et dans le monde manquent d’eau par la suite. Si cela peut prêter à sourire au départ, il faut savoir que cela reste tout de même assez inquiétant quand on y pense, surtout quand on voit que les pénuries peuvent être encore et toujours plus nombreuses…

Sécheresse : ce restaurateur corse propose de faire payer la carafe pour lutter contre le gaspillage d’eau https://t.co/HinusrvHRp — CNEWS (@CNEWS) May 10, 2023

Mais alors, comment ce restaurateur a pu trouver une idée qui va peut être tout changer dans les prochaines semaines ? Et bien, on peut dire que ce dernier a pu prendre une décision assez radicale, et cela pourrait bien ne pas plaire à tout le monde…

Ce restaurant prend une lourde décision qui va impacter son chiffre d’affaires !

Ces derniers temps, on peut dire que les restaurateurs n’ont pas arrêté de faire parler d’eux dans les médias… En effet, tout le monde se souvient notamment de ce fameux restaurant il y a de cela tout juste quelques mois, qui avait pris lui aussi une décision assez radicale.

Alors que tout le monde pouvait craindre de très grosses coupures d’électricité, celui-ci avait tout simplement décidé d’organiser des repas sans avoir besoin de se servir de l’électricité, que ce soit aussi bien dans la cuisine que dans la salle pour les clients venus passer un bon moment.

Gaspillage d'eau : ça se #Corse 💧🇫🇷 Insolite : un restaurateur corse propose à ses clients de leur faire payer la carafe d’eau (10 centimes d’euros) pour lutter contre le gaspillage. pic.twitter.com/cX4vSBmU5J — Olivier Jorba (@OlivierJorba) May 10, 2023

Si cela peut prêter à sourire au départ, il faut savoir que la démarche de ce fameux restaurant a pu en inspirer plus d’un…

D’ailleurs, on se demande si c’est bel et bien cela qui a pu pousser un restaurant en Corse à prendre une lourde décision sur l’utilisation de l’eau dans son restaurant. Comme vous vous en doutez, cela risque de ne pas du tout faire plaisir à une partie de sa cliente qui manque de sérieux moyens financiers…

Une carafe d’eau payante dans le restaurant : les réseaux sociaux s’enflamment !

Comme vous pouvez vous en douter, ce restaurant en Corse a donc purement et simplement décidé de faire payer chaque carafe d’eau à 10 centimes !

💧🇫🇷 Insolite : un restaurateur corse propose à ses clients de leur faire payer la carafe d’eau (10 centimes d’euros) pour lutter contre le gaspillage. (CNEWS) — Mediavenir (@Mediavenir) May 10, 2023

Même si, d’un point de vue général, nous avons l’habitude d’avoir accès à l’eau gratuitement dans les restaurants en France, on peut dire que cette très lourde décision pourrait donner lieu à des scandales qui vont faire de plus en plus de bruit, surtout quand on sait que cela peut parfois mettre à mal certains clients qui comptent chaque centime dépensé !