Jour férié : ces restaurants sont ouverts aujourd’hui, et vous allez vous régaler !

En ce beau lundi de Pâques, on sait d’ores et déjà que des millions de personnes vont se retrouver sans leur famille proche, notamment pour des problématiques de distance ou tout simplement par manque de moyens financiers. Il faut bien dire que la situation actuelle n’aura finalement jamais été aussi critique que ce que l’on a pu voir ces derniers jours, il faut bien le dire.

Avec de plus en plus de personnes en France qui vivent dans des conditions encore et toujours plus précaires, il se pourrait bien que cela ne fasse pas plaisir à tout le monde de se retrouver sans tous ses proches pendant les vacances, et plus particulièrement pendant ce jour férié.

Une journée particulière pour des millions de français !

En effet, même si on sait clairement que certains français n’apprécient pas forcément le lundi de Pâques, on sait aussi que d’autres attendent ce moment avec la plus grande impatience pour essayer de trouver des œufs de Pâques dans le jardin avec les enfants.

En revanche, tout cela était sans compter sur la crise économique que nous sommes tous en train de vivre en ce moment même, et qui n’a finalement pas fini de faire parler d’elle. En effet, vous allez notamment voir que même les restaurateurs sont finalement assez inquiets de voir la situation actuelle des choses.

Ceci étant dit, si vous vous retrouvez assez seul pendant cette journée, rien ne vous empêche de vous faire plaisir et d’aller au restaurant ! Que vous soyez tout seul ou même accompagné d’un proche ou de vos enfants, il n’est même jamais trop tard pour se faire plaisir et manger un bon repas pendant cette journée assez particulière…

Voici quelques restaurants ouverts près de chez vous aujourd’hui !

Si vous avez prévu d’aller au restaurant aujourd’hui, alors faites très attention, car il est tout à fait possible que le restaurant que vous aviez prévu d’aller voir le spot soit malheureusement fermé. En revanche, si vous vous y rendez de la bonne façon, et bien vous allez être ravi d’apprendre que certains restaurants ont finalement pu décider d’ouvrir leurs portes, même s’il faut bien rappeler que ce ne sont pas les plus diététiques.

Enfin, veillez à bien vous renseigner aussi au niveau local, car il est aussi possible que les enseignes qui suivent ne soient exceptionnellement pas ouvertes près de chez vous…

Buffalo Grill

Si vous avez envie de vous faire plaisir avec une bonne viande, alors c’est le moment ou jamais pour vous d’aller dans un bon restaurant de l’enseigne Buffalo Grill. En effet, vous allez même être surpris de voir comment l’enseigne a pu se renouveler récemment avec une toute nouvelle carte…

Pizzas Del’Arte

Alors que l’enseigne de restauration a lu faire le buzz encore très récemment avec notamment une offre dont vous avez forcément pu entendre parler, forcément, cela donne envie d’aller voir ! En effet, les pizzerias Del’Arte sont réputées pour être exceptionnelles, notamment avec une recette secrète et qui est encore à ce jour inimitable, il faut bien se l’avouer…

Les 3 Brasseurs

C’est le moment où jamais de vous faire plaisir et d’aller boire une bonne bière avec un bon plat chez les 3 Brasseurs. En effet, vous allez adorer vous rendre dans ce restaurant pas comme les autres qui présente une carte assez unique en son genre, des simples hamburgers en passant par des plats plus traditionnels qui ne devraient pas vous laisser indifférent, il faut bien le dire !