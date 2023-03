Des experts hallucinent en découvrant le fruit préféré des enfants !

A l’heure où de plus en plus de parents sont assez sensibles quant au fait de pouvoir donner des fruits et des légumes à leurs enfants, on constate que de plus en plus d’études sont également menées. Et il faut dire que cela peut très bien se comprendre, notamment quand on sait que certains ne se privent pas pour manger tout et n’importe quoi !

Attention, l’obésité est de plus en plus présente chez les enfants !

Pour ainsi dire, avec notamment les chiffres de l’obésité qui ne cessent de prendre une ampleur encore et toujours plus grande, on se doute bien que cela pourrait vraiment donner lieu à de plus en plus de malaises chez certains d’entre vous.

En effet, il n’est jamais bien plaisant de savoir que son petit garçon ou sa petite fille est en surpoids, mais il faut clairement dire que cela leur donne lieu aussi à des surprises que peu de personnes auraient pu imaginer…

Devant la possibilité de rester devant les écrans et de manger et boire des boissons encore et toujours plus sucrées, il se trouve que les activités physiques des enfants sont parfois remises en cause ! Malheureusement, on sait d’ores et déjà que cela ne va pas toujours bien se passer comme prévu pour ces enfants qui ne prennent pas toutes les précautions possibles, notamment quand ce sont les parents qui ne font pas bien attention à eux.

Ceci étant dit, vous allez pouvoir rapidement remarquer que certains arrivent parfois à aller un peu plus loin, et on a pu constater avec cette étude qui reste assez étonnante… En effet, si vous avez envie de faire plaisir à votre enfant pour lui faire manger un peu plus de fruits, en voici un qu’il ne devrait pas rechigner à manger quand vous pourrez alors lui présenter, bien au contraire !

On sait enfin le fruit que les enfants adorent déguster !

L’histoire entre les enfants et les fruits n’est pas toujours très belle, il faut bien le dire ! Et pourtant, il suffit parfois de réfléchir un peu et de poser la question autour de vous pour avoir des réponses assez intéressantes sur le sujet. C’est ce que l’on a pu voir récemment avec une étude qui nous montre enfin quel est le fruit préféré des jeunes en France.

Bien que cette étude paraisse assez anecdotique pour certains d’entre vous, il faut tout de même savoir qu’elle pourrait bien permettre à des parents assez désœuvrés de pouvoir donner enfin à manger de bons fruits à leurs enfants : une aubaine pour toutes celles et ceux qui veulent enfin en profiter pour leur faire plaisir !

Dans les faits, c’est bel et bien la pomme qui est mise à l’honneur, mais pas n’importe laquelle !

Un fruit popularisé par… McDonald’s !

Et oui, aussi fou que cela puisse paraître, c’est bien la fameuse enseigne de fast-food qui a pu réussir à populariser la pomme auprès des jeunes enfants. Comme vous le savez sans doute, on constate que la pomme a pu faire son apparition récemment dans le fameux Happy Meal de l’enseigne de restauration.

Ainsi, les enfants semblent avoir pu apprécier le fait de pouvoir retrouver ce petit fruit dans leur repas préféré, accompagné d’un petit hamburger et de frites. De quoi donner lieu à des surprises étonnantes et des perspectives qui pourraient tout changer, notamment depuis que l’on sait que la fameuse enseigne pourrait aller encore plus loin en proposant encore d’autres fruits, comme cela a été le cas un moment avec l’ananas…