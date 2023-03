Cette professeure utilise son physique pour donner des cours d’anatomie, ses élèves deviennent fous !

Il y a parfois des femmes qui prennent leur travail très au sérieux et qui sont prêtes à s'investir comme jamais !

A l’heure où de plus en plus d’élèves peuvent parfois avoir du mal à s’investir dans certaines matières en particulier, on se doute bien que cela pourrait clairement donner lieu à de mauvaises surprises, ou au contraire de très bonnes à l’inverse !

En effet, on peut dire que certains professeurs n’hésitent pas du tout à prendre les devants quand il s’agit de trouver des idées pour intéresser les élèves. En revanche, il se pourrait bien que vous soyez assez étonné de voir que cette histoire va un petit peu plus loin que prévu, et cela pourrait bien avoir des conséquences très étonnantes !

Des cours parfois très difficiles à suivre !

Si vous n’avez jamais eu l’occasion de faire des cours d’anatomie, alors cela pourrait bien vous donner envie de revenir à l’école dans les jours ou dans les prochaines semaines qui viennent… En effet, on peut dire très clairement que cela va pouvoir notamment surprendre certains d’entre vous qui pourraient devenir complètement dingues en voyant les quelques images qui suivent de cette histoire.

Très fier de cette femme pleine d’idées que j’ai la chance d’avoir pour femme. Aujourd’hui, elle a donné cours d’anatomie d’une manière très particulière. Les enfants étaient fous !

C’est une fois de plus sur les réseaux sociaux que l’on a pu entendre parler de cette histoire, et on se doute bien que certains enfants s’en souviendront pendant encore très longtemps ! Quand on parle d’éducation, force est de constater que cela peut être parfois très difficile de savoir où donner de la tête !

Et pourtant, on remarque que cela peut parfois tourner au cauchemar pour ces millions de français qui ne s’attendaient pas à voir une telle histoire, même si cette histoire ne s’est pas déroulée en France. Concrètement, cette professeure a décidé de faire un acte assez spécial pour ce cours pas comme les autres…

Une idée révolutionnaire pour les élèves !

Si certains d’entre vous auront forcément pu penser que cette professeure allait prendre une décision radicale en enlevant ses vêtements pour tout expliquer à ses élèves, détrompez-vous ! En effet, on constate que même si cette professeure peut paraître assez attrayante sur les différentes photos que l’on peut voir, on constate tout de même qu’elle reste tout de même assez sérieuse dans sa pratique et dans son enseignement.

Institutrice dans une école en Espagne, Verónica Duque fait découvrir à ses élèves l'anatomie du corps humain avec une combinaison spéciale. Ça c'est de la créativité 👏 Via @mikemoratinos (2019) pic.twitter.com/yf0fUywEie — Creapills 💊 (@creapills) February 28, 2023

Bien évidemment, même si son action a pu faire le buzz sur les réseaux sociaux, on imagine que ce n’est pas par hasard, bien au contraire… En effet, il se trouve que cette méthode a pu même inspiré bon nombre de personnes qui ne s’attendaient vraiment pas à pouvoir enseigner l’anatomie d’une façon aussi dingue et originale.

Mais alors, comment cette femme a pu réussir à se lancer dans un cours pas comme les autres pour essayer d’intéresser tant bien que mal les étudiants qui n’arrivent pas toujours à prendre en main un sujet en particulier ?

Je voudrais que la société arrête de nous considérer comme de petits fonctionnaires paresseux du service public. Ce n’est pas ce que nous sommes !

Une tenue qui va faire toute la différence !

Comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux, à travers notamment des photos qui ont pu être prises par les élèves, on imagine bien que cette professeure va vraiment faire toute la différence pour toutes celles et ceux qui veulent apprendre l’anatomie.

En effet, sa tenue reprend directement toutes les parties du corps qu’elle a voulu montrer. On peut dire, sans trop se tromper, que cette tenue va pouvoir inspirer bien plus d’une personne, mais il ne tient qu’à vous de donner votre propre avis sur la question. En effet, la publication sur les réseaux sociaux a notamment pu réunir 65 000 Likes en un temps record !